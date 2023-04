Obstrukční spánková apnoe může přímo způsobit časný kognitivní pokles

souhrn: I při absenci komorbidit a obezity je obstrukční spánková apnoe (OSA) spojována s kognitivním poklesem, zhoršenou exekutivní funkcí a sníženou impulzivní kontrolou u mužů středního věku.

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je potenciálně závažný stav. Během spánku se u lidí s obstrukční spánkovou apnoe uvolňují krční svaly a blokují proudění vzduchu do plic, takže opakovaně přestávají dýchat.

Mezi běžné příznaky obstrukční spánkové apnoe patří neklidný spánek, hlasité chrápání, denní ospalost a dlouhotrvající bolesti hlavy po ránu – což způsobuje vážné poškození pacientů a jejich partnerů.

OSA není v současnosti diagnostikována: může se vyskytnout až u 15 až 30 % mužů a 10 až 15 % žen nebo přibližně u 1 miliardy dospělých na celém světě, z nichž se odhaduje, že 80 % neví, že ji mají. Mezi hlavní rizikové faktory spánkové apnoe patří: střední věk nebo stáří, obezita, kouření, chronická nosní obstrukce, vysoký krevní tlak a mužské postavení.

Nyní vědci z Velké Británie, Německa a Austrálie poprvé prokázali, že obstrukční spánková apnoe u mužů středního věku může také způsobit časný pokles kognitivních funkcí, a to i u zdravých neobézních pacientů.

Výsledky jsou zveřejněny v hranice ve spánku.

„Ukazujeme zhoršené výkonné funkce, zrakově prostorovou paměť, deficity bdělosti, trvalé pozornosti a psychomotorické a psychomotorické kontroly u mužů s obstrukční spánkovou apnoe. Většina případů obstrukční spánkové apnoe,“ řekla doktorka Ivana Rosenzweigová, neuropsychiatrička, která vede Centrum pro Spánek a mozek na King’s College London a hlavní autor studie, řekl.Tyto deficity byly dříve připisovány komorbiditám.

„Také jsme poprvé ukázali, že obstrukční spánková apnoe může způsobit významné sociální kognitivní deficity.“

Vzácná skupina bez komorbidit

Rosenzweig a kolegové studovali skupinu 27 mužů ve věku 35 až 70 let s novou diagnózou mírné až těžké OSA, ale bez jakýchkoliv komorbidit. Takoví pacienti jsou poměrně vzácní, protože většina mužů a žen s obstrukční spánkovou apnoe má přidružená onemocnění, jako jsou kardiovaskulární a metabolická onemocnění, mrtvice, cukrovka, chronický systémový zánět nebo deprese.

Muži nebyli současnými kuřáky ani alkoholiky a nebyli obézní (to znamená s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nižším než 30). Jako kontrolu vědci studovali skupinu sedmi věkových, BMI a vzdělání odpovídajících mužům bez obstrukční spánkové apnoe. Diagnózu OSA potvrdil tzv. WatchPAT test dechových funkcí během spánku doma a také videopolysomnografie ve Sleep Center na King’s College.

Pomocí posledně jmenované metody byly mozkové vlny spících subjektů měřeny elektroencefalografií (EEG), zatímco byly sledovány hladiny kyslíku v krvi, srdeční a dýchací frekvence a pohyby očí a nohou.

Vědci také testovali kognitivní funkce subjektů pomocí testů CANTAB nebo Cambridge Automated Neuropsychological Testing Battery.

Časný kognitivní pokles

Výsledky ukázaly, že pacienti s těžkou obstrukční spánkovou apnoe měli nižší bdělost, výkonné funkce, krátkodobou paměť vizuálního rozpoznávání a sociální a emoční rozpoznávání než odpovídající kontrolní skupiny. Pacienti s mírnou OSA si vedli v těchto oblastech lépe než pacienti s těžkou OSA, ale horší než kontroly.

„Nejvýznamnější nedostatky se prokázaly… v testech hodnotících jak schopnost simultánní vizuální shody, tak vizuální krátkodobou paměť vizuálního rozpoznávání neverbálních vzorců, testy exekutivního fungování a změny nastavení pozornosti, bdělosti a psychomotorického fungování a konečně sociální kognice. a rozpoznávání emocí,“ napsali autoři.

Mezi hlavní rizikové faktory spánkové apnoe patří: střední věk nebo stáří, obezita, kouření, chronická nosní obstrukce, vysoký krevní tlak a mužské postavení. Obrázek je ve veřejné doméně

Autoři dospěli k závěru, že obstrukční spánková apnoe (OSA) je dostatečná ke způsobení těchto kognitivních poruch, které předchozí studie připisovaly nejčastějším komorbiditám OSA, jako je systémová hypertenze, kardiovaskulární a metabolická onemocnění a diabetes 2. typu.

nejasný mechanismus

Jaký je však mechanismus, kterým obstrukční spánková apnoe (OSA) způsobuje časný pokles kognitivních funkcí? Autoři spekulovali, že kognitivní deficity jsou důsledkem intermitentní hypoxie a zvýšené hladiny oxidu uhličitého v krvi, změn průtoku krve mozkem, fragmentace spánku a neurozánětu u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe.

„Tato komplexní interakce stále není dobře pochopena, ale je pravděpodobné, že vede k rozsáhlým strukturálním a neuroanatomickým změnám v mozku a souvisejícím kognitivním a emočním poruchám,“ řekl Rosenzweig.

Dosud není jasné, zda přidružená onemocnění mají podobné negativní účinky na kognici kromě těch, které přímo způsobuje OSA.

„Naše studie je důkazem konceptu. Naše zjištění však naznačují, že komorbidity pravděpodobně zhoršují a udržují jakékoli kognitivní deficity způsobené přímo samotnou OSA.“

„Co zbývá objasnit v budoucích studiích, je, zda mají komorbidity aditivní nebo synergický účinek na tyto deficity a zda existuje rozdíl v mozkových okruzích u pacientů s OSA s komorbiditami nebo bez nich.“

