Nyní jsou k dispozici registrace k technickým testům Hades 2

Pokud netrpělivě čekáte Hádes IIpokračování úžasného Supergianta 2020 roguelikeMám pro vás dobrou zprávu. Přestože velmi očekávaný titul ještě nevstoupil do Early Access, studio tvrdí, že není příliš daleko. Před tou důležitou událostí, obří Zaběhne toTechnický test na Propast 2. Potenciální hráči se mohou zaregistrovat, aby měli šanci být jedni z mála šťastlivců, kteří se účastní.

Tento inovativní, pekelný design se zdá být navržen pro rychlé běžce

Poprvé bylo odhaleno během Herní ocenění 2022, Propast 2 Přinese zpět nepoctivou mechaniku svého předchůdce, ale postaví hráče do kůže nového protagonisty Melina. Je sestrou hlavního hrdiny první hry, Zagreuse, i když se zdá být vážnější než princ z podsvětí. Pokud chcete být zváženi pro technický test (který podle Supergianta začne „brzy“), stačí přejít na Steam a klepnout na tlačítko „Požádat o přístup“ na obrazovce. Propast 2 Stránka hry. Superigant varuje, že testování bude omezené, „Náš proces je: pozvat nějaké hráče, opravit případné problémy, pozvat další hráče atd.“ Supergiant píše Oficiální příspěvek na blogu.

Objeví se technický test Propast 2První hlavní oblast a také rané herní postavy, systémy a obsah. Pokud v technickém testu vyčistíte dostupnou oblast, hra vám „jemně“ navrhne, abyste přestali hrát a trpělivě čekali na early access, což by nemělo být příliš pozdě. Pozor však, uložená data z technického testu se do verze Early Access nepřenesou Propast 2.

Supergiant uvádí, že ačkoliv nemá striktní časovou osu, očekává, že technické testování bude trvat déle než týden, ale méně než měsíc, s vydáním Early Access pro veřejnost krátce poté. To znamená, že studio je na dobré cestě nabídnout včasný přístup zmíněný dříve Okno vydání: „2. čtvrtletí 2024“. Doufejme, že to znamená někdy do června!