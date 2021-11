Investoři odmítnou „zelené“ označení EU pro plyn a jadernou energii

Mezinárodní skupina 60 investorů zastupujících téměř 9 bilionů eur varovala před zahrnutím plynu a jádra do nové evropské klasifikace. [classification] o udržitelném financování.

Net-Zero Asset Owner Alliance v dopise, který viděl Bloomberg, uvedla, že zahrnutí plynu „by nebylo v souladu s vysokou úrovní ambicí celkového rámce hodnocení EU“.

Evropská komise v současné době zvažuje zahrnutí plynu a jádra do systému „zelených“ značek a očekává se, že rozhodnutí učiní během několika příštích týdnů až měsíce.

To znamená, že investoři, jako jsou penzijní fondy usilující o ekologizaci svých portfolií, budou moci investovat do plynárenských a jaderných projektů a označit je za udržitelné.

Ale investoři včetně Allianz SE, AXA Group, BNP Paribas, Banco Santander a Barclays nyní říkají, že by dali přednost tomu, aby komise udržela jadernou energii a plyn mimo svou udržitelnou ratingovou klasifikaci a vytvořila samostatnou legislativu pro investory, kteří chtějí zachovat fosilní financování. pohonné hmoty.

Standardní tržní postupy pro zelené investice již vylučují jaderné a plynárenské projekty. Ale rating EU poskytne trhům „zlatý standard“ a poskytne investorům jasnost.

Rozšíření zeleného štítku na plyn a jadernou energii, a to i v samostatné kategorii, by podle Elise Attalové, vedoucí politiky v Principles for Responsible Investment (PRI), „narušilo důvěru investorů“. Poznamenala, že cílem klasifikace EU je identifikovat „zelené ekonomické aktivity – nikoli ekonomické sektory potřebné k přechodu na nulovou čistou ekonomiku do roku 2050“.

Francie, Česká republika, Polsko a další členské státy ale na posledním říjnovém summitu Evropské rady prosadily zařazení plynu a jádra do klasifikace.

V Radě Evropské unie byl členským státům distribuován návrh 340 gramů na kilowatthodinu.

Většina plynových elektráren a téměř veškerá jaderná energie bude zahrnuta do udržitelné klasifikace.

Europoslanec Pascal Canvin (Renewal), který vede klimatickou delegaci Evropského parlamentu v Glasgow, návrh kritizoval, ale uvedl, že podporuje plyn, pokud bude klasifikován jako přechodný v klasifikaci a pokud do roku 2030 nahradí uhelné elektrárny.

Ale podle Světového fondu na ochranu přírody by to „učinilo hodnocení spíše kontraproduktivním, ekologickým mycím nástrojem než, jak bylo oznámeno, zlatým standardem pro prevenci zeleného mytí“.

„Jaká ostuda: EU bude pravděpodobně čelit odporu investorů, pokud do svých zelených pravidel zahrne zemní plyn a jadernou energii,“ napsal v úterý na Twitteru poslanec Bas Eickhout (The Greens/EFA).

Podobně skupina investorů zastupujících 40 bilionů eur v dopise napsala, že „to by zmařilo úsilí investorů, kteří se snaží urychlit dekarbonizaci“.