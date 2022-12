Video: 11 vzrušujících nových her přicházejících na Nintendo Switch v prosinci

účast v Nintendo Live na mě

Dosáhli jsme posledního měsíce roku 2022, všichni! Byl to další akční rok her, a i když jsme nezbytně dostali vše, co jsme chtěli, na frontě Nintendo Switch to byl dobrý rok.

Na co se tedy můžeme v prosinci těšit? No, bez ohledu na to šifrovánícož je výše uvedené, některé hry, na které je třeba dávat pozor, zahrnují návrat zpět Super Kiwi 64 A Mario Kart 8 DeluxeTřetí booster vlna (ano, počítáme to jako vlastní věc). Později v měsíci pak máme tituly jako Crisis Core: Hra Final Fantasy 7 Reunion A Noční krokodýlí hra těšme se.

Inšifrování – 1. prosince 2022

The Outbound Ghost – 1. prosince 2022

Super Kiwi 64 – 2. prosince 2022

Mario Kart 8 Deluxe – posilovací kurz – vlna 3 – 7. prosince 2022

Chained Echoes – 8. prosince 2022

Samurai Maiden – 8. prosince 2022

Dragon Quest Treasures – 9. prosince 2022

Wavetale – 12. prosince 2022

Krizové centrum: Final Fantasy 7 Reunion – 13. prosince 2022

Lil‘ Gator Game – 14. prosince 2022

Sportovní příběh – prosinec 2022

Budete tento měsíc hrát některou z těchto her na Nintendo Switch? Řekněte nám níže.