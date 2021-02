Británie zpochybňuje Čínu v OSN kvůli přístupu do Sin-ťiangu

Kancelář britského ministra zahraničí Dominic Raab uvedla, že by také oslavovala návrat Británie do Rady OSN pro lidská práva jako hlasujícího člena, který by odsuzoval výsledky v oblasti lidských práv jeho kolegů, Číny a Ruska, a vzbudil by znepokojení nad Myanmarem a Bělorusko.

Pokud jde o Čínu, Raab bude poukazovat na zprávy o porušování v Sin-ťiangu, včetně mučení, nucených prací a nucené sterilizace žen. Podle své kanceláře řekne: „Děje se to v průmyslovém měřítku.“

Řekne: „Vysokému komisaři OSN pro lidská práva nebo jakémukoli jinému nezávislému odborníkovi na zjišťování skutečností by měl být poskytnut – a já to opakuji – naléhavý a neomezený přístup do Sin-ťiangu.“

Čína byla široce odsouzena za zřízení komplexů v Sin-ťiangu, které Peking popisuje jako „střediska odborného vzdělávání“ s cílem vymýtit extremismus a dát lidem nové dovednosti. Čínští kritici jim říkali koncentrační tábory.