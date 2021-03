Kapsle Orion NASA zahajuje nové testy kapek vody

NASA Inženýři V Virginie Výzkumné centrum Langley spustilo novou sérii čtyř nárazových testů kapek vody pomocí testovací verze testů agentury Kapsle kosmické lodi Orion.

Zkoušky provedené v povodí Langley pro výzkum poklesu a dopadů vody v Hamptonu budou simulovat několik z nich pokles Scénáře, které mají vědcům pomoci získat jasnější obraz o tom, s čím se Orion a jeho posádka mohou při přistání setkat Tichý oceán Po schématu Mise Artemis na měsíc.

Orion bude vypuštěn na palubu NASA Nová těžká zvedací raketa„322 stopový vesmírný odpalovací systém (SLS), jehož použití je naplánováno na Artemis I na konci roku.

Během první Artemisovy mise vyšle bezpilotní raketu SLS Orion na let kolem Měsíční planeta A zpět k Země – U příležitosti prvních tří misí.

NASA plánuje přistát první ženu a dalšího muže na Měsíci do roku 2024, aby „prozkoumala více měsíčního povrchu než kdykoli předtím“ a připravila se na další krok: vyslání astronautů na Mars.

Zatímco Inženýři Testování oficiálně začalo s hrubým modelem Orion V roce 2011NASA provedla řadu předchozích pádových testů s tím, co popsali jako … Článek o zkoušce Země V akváriu v roce 2016.

Nové testy však využívají novou konfiguraci modulu posádky – postavenou v objektu hlavního dodavatele Lockheed Martin v Colorado – „představovat konečný návrh kosmické lodi,“ Podle prohlášení.

“Data ze zkoušek nárazem vody jsou součástí oficiálního programu kvalifikačních zkoušek, aby bylo možné splnit konstrukční návrh a ověřit požadavky dříve.” Artemis IIA NASA napsala, první misi NASA Artemis s posádkou. „Tyto informace pomohou při doplňování konečných počítačových modelů zátěží a konstrukcí před letovým testem Artemis II.“

v Předchozí prohlášeníNASA píše, že došlo k několika strukturálním aktualizacím a vylepšením modulu posádky, a poznamenal, že údaje z testů 2021 budou zahrnuty do konečného počítačového modelování.

“Nejde o to snažit se snížit nejistotu v modelu a více o zatížení na konstrukční limity, zvednout model výš a výš v zatížení, ne testování podle požadavků, ale testování do extrému,” Chris Tarkington, technický pracovník Leader, vysvětleno v listopadu. .

„Tisíce možností budou omezeny na některé kritické situace,” řekl manažer projektu Brian Ross. „Data prozkoumáme a ujistíme se, že modely souvisejí s testováním modelů a podle potřeby je upravíme, abychom získali důvěru.” „Pomáhá nám to vědět, že modely jsou spolehlivé a představují to, co se stane během letových scénářů.“