Sport v televizi od 6. do 12. března

(všechny časy na východ)

Plán se může změnit a/nebo výpadky proudu

pondělí 6. března

vysokoškolský basketbal (muži)

7 hodin večer



ESPN – Championship of the South: TBD, Championship, Asheville, NC

ESPN2 – Sun Belt Championship: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

ESPNU – Horizon League Championship: TBD, Semifinále, Indianapolis

ESPN – West Coast Championship: TBD, Semifinále, Las Vegas

ESPN2 – Horizon League Championship: Semifinále TBD, Indianapolis

ESPN – West Coast Championship: TBD, Semifinále, Las Vegas

Vysokoškolský basketbal (ženy)

2 m



ESPNU – Sun Belt Championship: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

FS1 – Big East Championship: TBD, Championship, Uncasville, Conn.

Kolegiální gymnastika (ženy)

17:30



ESPNU – Oklahoma v Michiganu

USA – Premier League: Fulham v Brentfordu –

úterý 7. března

baseball

23:00



FS1 – World Baseball Classic Pool Game: Kuba vs. Holandsko, skupina A, Taichung, Tchaj-wan

vysokoškolský basketbal (muži)

6:30 odpoledne



ESPNU – Southland Championships: TBD, Semifinále, Lake Charles, LA.

ESPN – Horizon League Championship: TBD, Championship, Indianapolis

ESPN2 – Mistrovství Severovýchod: TBD, Mistrovství

ESPNU – Big Sky Tournament: TBD, Semifinále, Boise, Idaho

ESPN Championship – West Coast: TBD, Championship, Las Vegas

ESPN2 – The Summit League Championship: TBD, Championship, Sioux Falls, SD

ESPN2 – Big Sky Tournament: TBD, Semifinále, Boise, Idaho

Vysokoškolský basketbal (ženy)

12 hodin



ESPNU – Horizon League Championship: TBD, Championship, Indianapolis

ESPNU – Summit League Championship: TBD Championship, Sioux Falls, SD

ESPNU – West Coast Championship: TBD, Tournament, Las Vegas

TNT – Philadelphia, Minnesota

TNT – Memphis v Los Angeles Lakers

Basketbal NBA G-LEAGUE

7 hodin večer



NBATV – Ontario v Grand Rapids

CBS – Liga mistrů UEFA: Borussia Dortmund v Chelsea, 2. kolo, 16. kolo

FS1 – CONCACAF Champions League: Violet vs Austin FC, 1. kolo, 16. kolo, Santiago de los Caballeros, Dominikánská republika

FS1 – CONCACAF Champions League: Alianza vs Philadelphia Union, 1. kolo, 16. kolo, San Salvador, Salvador –

Středa 8. března

baseball

10 večer



FS1 – World Baseball Classic Pool: Austrálie versus Jižní Korea, Pool B, Tokio

FS1 – World Baseball Classic Pool Game: Čína vs. Japonsko, skupina B, Tokio

vysokoškolský basketbal (muži)

12 hodin



ESPN – Atlantic Coast Championship: TBD, Round 2, Greensboro, NC

ESPN – Atlantic Coast Championship: TBD, Round 2, Greensboro, NC

FS1 – Velký východní turnaj: TBD, první kolo, New York

ESPN2 – Southland Championship: TBD, Championship, Lake Charles, Los Angeles.

FS1 – Velký východní turnaj: TBD, první kolo, New York

ESPN2 – Atlantic Coast Championship: TBD, Round 2, Greensboro, NC

ESPNU – Big 12 Tournament: TBD, první kolo, Kansas City, MO.

FS1 – Velký východní turnaj: TBD, první kolo, New York

ESPN2 – Atlantic Coast Championship: TBD, Round 2, Greensboro, NC

ESPNU – Big 12 Tournament: TBD, první kolo, Kansas City, MO.

ESPNU – Big Sky Championship: TBD, Championship, Boise, Idaho

Vysokoškolský basketbal (ženy)

5 m



ESPNU – Big Sky Championship: TBD, Championship, Boise, Idaho

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship, 1. kolo, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa

ESPN – Dallas v New Orleans

ESPN – Toronto v Los Angeles Clippers

TNT – Chicago v Detroitu

TNT – Anaheim ve Vancouveru

CBS – Liga mistrů UEFA: TBA 2. kolo 16. kolo –

čtvrtek 9. března

baseball

5 hodin ráno



FS1 – World Baseball Classic Pool Game: Čína vs. Japonsko, skupina B, Tokio

FS1 – World Baseball Classic Pool Game: Kuba vs. Panama, skupina A, Taichung, Tchaj-wan

FS1 – World Baseball Classic Pool: Jižní Korea vs Japonsko, skupina B, Tokio

vysokoškolský basketbal (muži)

12 hodin



ESPN – Atlantic Coast Championships: TBD, čtvrtfinále, Greensboro, NC

FS1 – turnaj Big East: TBD, čtvrtfinále, New York

ESPNU – American Sports Championships: TBD, First Round, Fort Worth, Texas

ESPN – Atlantic Coast Championships: TBD, čtvrtfinále, Greensboro, NC

FS1 – turnaj Big East: TBD, čtvrtfinále, New York

ESPNU – American Sports Championships: TBD, First Round, Fort Worth, Texas

ESPN – Atlantic Coast Championships: TBD, čtvrtfinále, Greensboro, NC

ESPNU – American Sports Championships: TBD, First Round, Fort Worth, Texas

FS1 – turnaj Big East: TBD, čtvrtfinále, New York

ESPN – Atlantic Coast Championships: TBD, čtvrtfinále, Greensboro, NC

FS1 – turnaj Big East: TBD, čtvrtfinále, New York

ESPN – Pac-12 Championship: TBD, čtvrtfinále, Las Vegas

Vysokoškolský basketbal (ženy)

5 m



ESPNU – Southland Championship: TBD, Tournament, Lake Charles, LA.

ESPNU – American Sports Championship: TBD, Championship, Fort Worth, Texas

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship, 1. kolo, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa

GOLF – PGA TOUR: The Players Championship, Round 1, TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida.

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship, 2. kolo, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa

TNT – Brooklyn v Milwaukee

TNT – Golden State v Memphisu –

pátek 10. března

baseball

5 hodin ráno



FS1 – World Baseball Classic Pool: Jižní Korea vs Japonsko, skupina B, Tokio

FS1 – World Baseball Classic Pool: Panama vs. Itálie, skupina A, Taichung, Tchaj-wan

FS1 – World Baseball Classic Pool: Česká republika vs. Japonsko, skupina B, Tokio

vysokoškolský basketbal (muži)

1 m



ESPN – Southeast Championship: TBD, čtvrtfinále, Nashville, Tenn.

ESPN – Southeast Championship: TBD, čtvrtfinále, Nashville, Tenn.

FS1 – turnaj Big East: TBD, Semifinále, New York

ESPN – Atlantic Coast Championships: TBD, Semifinále, Greensboro, NC

ESPNU – Americké sportovní mistrovství: TBD, čtvrtfinále, Fort Worth, Texas

FS1 – turnaj Big East: TBD, Semifinále, New York

ESPN – Atlantic Coast Championships: TBD, Semifinále, Greensboro, NC

ESPNU – Americké sportovní mistrovství: TBD, čtvrtfinále, Fort Worth, Texas

ESPN – Pac-12 Championship: TBD, Semifinále, Las Vegas

ESPNU – Turnaj Big West: TBD, Semifinále, Henderson, Nef.

Vysokoškolský basketbal (ženy)

12 hodin



ESPNU – turnaj Big 12: TBD, čtvrtfinále, Kansas City, Mo.

ESPNU – turnaj Big 12: TBD, čtvrtfinále, Kansas City, Mo.

ESPNU – America East Championship: TBD, Championship

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship, 2. kolo, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa

GOLF – PGA TOUR: The Players Championship, Round 2, TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida.

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship, 3. kolo, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa –

Sobota 11. března

Závody aut

11:30



FS1 – NASCAR Xfinity Series: Playoffs, Phoenix Raceway, Avondale, AZ.

FS1 – NASCAR Cup Series: Playoffs, Phoenix Raceway, Avondale, AZ.

Řada FS1 – NASCAR Xfinity: The United Rentals 200, Phoenix Raceway, Avondale, AZ.

FS1 – World Baseball Classic Pool: Česká republika vs. Japonsko, skupina B, Tokio

FOX – World Baseball Classic Pool: Kolumbie vs. Mexiko, skupina C, Phoenix

FS1 – World Baseball Classic Pool Game: Dominikánská republika vs. Venezuela, skupina D, Miami

FOX – World Baseball Classic Pool Play: Velká Británie v. Spojené státy, skupina C, Phoenix

FS1 – World Baseball Classic Pool: Česká republika vs. Jižní Korea, skupina B, Tokio

FS1 – World Baseball Classic Pool Game: Japonsko vs Austrálie, skupina B, Tokio

vysokoškolský basketbal (muži)

11:00



ESPNU – Ivy League Championship: TBD, Semifinále, Princeton, NJ

CBS – Turnaj velké desítky: TBD, Semifinále, Chicago

ESPN – Southeast Championship: TBD, Semifinále, Nashville, Tenn.

ESPNU – Ivy League Championship: TBD, Semifinále, Princeton, NJ

CBS – Turnaj velké desítky: TBD, Semifinále, Chicago

ESPN – Southeast Championship: TBD, Semifinále, Nashville, Tenn.

ESPNU – Southwest Athletic Tournament: TBD Tournament, Birmingham, Ala.

CBS – Mountain West Championship: TBD, Championship, Las Vegas

ESPN – Turnaj Big 12: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

FOX – Turnaj Big East: TBD, Championship, New York

ESPNU – Metro Atlantic Championship: TBD, turnaj, Atlantic City, NJ

ESPN – Atlantic Coast Championship: TBD, Championship, Greensboro, NC

ESPN – Pac-12 Championship: TBD, Championship, Las Vegas

Vysokoškolský basketbal (ženský)

15:30



ESPNU – Metro Atlantic Championship: TBD, Tournament, Atlantic City, NJ

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship, 3. kolo, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa

NBC – PGA Tour: The Players Championship, Round 3, TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida.

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship Final Round, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa

ABC – Milwaukee v Golden State

ABC – Detroit v Bostonu

ABC – Philadelphia v Pittsburghu

CNBC – The Six Nations: To Be Announced (Recorded)

CNBC – The Six Nations: To Be Announced (Recorded)

NBC – FIS: Světový pohár v alpském lyžování

USA – Anglická Premier League: Liverpool v Bournemouthu

USA – Premier League: Chelsea v Leicester City

Fox – MLS: Atlanta United at Charlotte

Spojené státy americké – anglická Premier League: Manchester City v Crystal Palace

FX – Houston v Orlandu

FX – San Antonio v Seattlu –

neděle 12. března

Závody aut

11:00



Fox – NHRA: Kvalifikace, Gainesville Raceway, Gainesville, FL.

FOX Cup Series – NASCAR: The United Rentals Work United 500, Phoenix Raceway, Avondale, AZ.

FS1 – World Baseball Classic Pool Game: Japonsko vs Austrálie, skupina B, Tokio

FS1 – World Baseball Classic Pool Play: Velká Británie vs. Kanada, skupina C, Phoenix

FS1 – World Baseball Classic Pool: Venezuela vs. Portoriko, skupina D, Miami

vysokoškolský basketbal (muži)

11:00



ESPN2 – Ivy League Championship: TBD, Championship, Princeton, NJ

CBS – Atlantic 10 Championship: TBD, Championship, Brooklyn, NY

ESPN – Southeast Championship: TBD, Championship, Nashville, Tenn.

ESPN – American Sports Championship: TBD, Championship, Fort Worth, Texas

CBS – Big Ten Championship: TBD, Championship, Chicago

Představení CBS – NCAA mužský basketbalový turnaj výběr

Vysokoškolský basketbal (ženský)

11:00



ESPNU – Mistrovství Severovýchod: TBD, Mistrovství

ESPN2 – Turnaj Big 12: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

ESPNU – Missouri Valley Championship: TBD, Championship, Moline, Ill.

Golf – DP World Tour: Magic Kenya Championship Final Round, Muthaiga Golf Club, Nairobi, Keňa

NBC – PGA Tour: The Players Championship, Final Round, TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida.

Basketbal NBA G-LEAGUE

16:30



NBATV – G-League Ignite v Texasu

TNT – Boston v Detroitu

TNT – New York Rangers v Pittsburghu

USA – Premier League: Aston Villa ve West Ham United

Spojené státy americké – anglická Premier League: Wolverhampton at Newcastle United

ESPN2 – Arlington v St. Louis

ESPN2 – Vegas v DC –