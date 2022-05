All The Bungie Hype For Destiny 2’s Secret Season 17 kompilace

osud 2 bungee



Jsme zapojeni Velmi neobvyklá země S vydáním 17. řady Destiny 2 toto úterý. I když jsme slyšeli o některých sandboxových změnách a opravách systému, stále nevíme žádné základní informace o dějové linii, jaké postavy obsahují, název sezóny nebo dokonce přepracovanou novou položku podkategorie. A my nevíme Proč My ty věci neznáme.

Ale je tu jedno společné vlákno. Zatímco někteří fanoušci se obávají, že je to špatné znamení, Bungie může mlčet, protože nemají co ukázat nebo že Destiny 2 sezóna 17 bude zklamáním, což není to, co zaměstnanci Bungie říkají. I když ano, budete obecně komunikovat své vlastní podnikání, existuje poněkud neobvyklá úroveň vnitřního humbuku pro sezónu 17, nad rámec toho, co jsme viděli v minulosti. To vše ukazuje na myšlenku, že příští týden přijdou velké a/nebo nečekané věci.

Chtěl jsem se ponořit a nasbírat nějaký prequelový humbuk od samotného Bungie. Toto mám:

Myslím, že poprvé jsem si toho všiml od Dr. Hazel Monforton, hlavní designér příběhů relativně nový v Bungie, tweetoval o tom, jak dobře se 17. sezóna rýsuje, před měsícem, než jsme věděli, jak velké tajemství to bude. dokud nebude:

Minulý týden zde vedoucí Sandbox Kevin Yanes chválí přednosti toho, jaká by mohla být nová aktualizace podkategorie, ne-li celá sezóna:

A pak řekl, že chce, aby mu lidé posílali videa reakcí, což se zdá být nějakým velkým objevným momentem, který bychom měli vidět. Možná s příběhem, možná s aktualizací podkategorie, nejsem si jistý. Ale opět trochu neobvyklé!

Zde je první producentka Rachel Levine, která pracovala na Seasons of Extravagance, Dawn, The Coming, Selected a Lost Past:

Viděl jsem komunitního manažera DMG říkat několik různých věcí o tom, jak je tato sezóna dobrá, a tato část jeho odpovědi na redditu na příspěvek o skládání odměn a přípravě na novou podkategorii mě zaujala:

„Velká většina hráčů je z této sezóny nadšená Přijdou o rozum Když jsou odhaleny všechny dobré věci (placená sezóna, bezplatná aktualizace podkategorie)“.

Zdá se, že Destiny se mi hodně líbí, ale ve skutečnosti jsem opravdu zvědavý, co hráčům „chybí“, až bude odhalen sezónní obsah a aktualizace podkategorií.

A tady je Joe Blackburn, režisér Destiny 2

No, možná se to trochu méně prodává.

Ale mám dojem, že se blíží něco většího nebo důležitějšího než obvykle. Jestli je to divoká aktualizace podkategorií, masivní dějové zvraty nebo rozsáhlý obsah, netuším, ale rozhodně toužím zjistit a tohle zatracené tajemství na mě, myslím, opravdu funguje. Uvidíme se v úterý a uvidíme, o čem je ten humbuk a tajemství.

