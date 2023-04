Důvěra českých podnikatelů a spotřebitelský sentiment v dubnu vzrostly

Podle pondělní zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl index podnikatelské důvěry v ČR v dubnu na 98 z 95,2 v předchozím měsíci.

Byla to nejvyšší hodnota od července 2022. Nálada se zlepšila ve všech sledovaných sektorech, konkrétně v průmyslu (100,0 vs. 95,4 v březnu), stavebnictví (101,4 vs. 100,2), obchodu (100,2 vs. 99,6) a službách (95,3 vs. 93,8 ).

Index spotřebitelské důvěry v České republice mezitím podle pražské agentury v dubnu vzrostl na 92,9, což je nejsilnější hodnota od října 2021, z 87,1 v předchozím měsíci.

Spotřebitelé se méně obávali zhoršení celkové ekonomické situace a svou současnou finanční situaci hodnotili o něco lépe než v předchozích 12 měsících.

Navíc se snížil počet rodin, které očekávají, že se jejich finanční podmínky v příštích dvanácti měsících zhorší. Rodiny také zjistily, že nyní je méně příznivá doba pro velké nákupy.