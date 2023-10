Henry Cavill kdysi zařadil Prahu mezi svá oblíbená natáčecí místa

Henry Cavill byl nedávno vyřazen ze dvou hlavních franšíz, naposledy se objevil jako Geralt z Rivie kouzelník Tento víkend na Netflixu a James Gunn přeobsadí svůj film o Supermanovi pro přepracovaný DC Extended Universe.

A i když se o Cavillovi mluvilo, že je potenciálním Jamesem Bondem poté, co Daniel Craig uvolnil roli, možná bude mít trochu času věnovat se jiným projektům – a možná znovu navštíví Prahu.

Než to bylo Muž z oceliSuperman nebo kouzelníkGeralt z Rivie, Cavill byl vycházející hvězdou cestující po světě ve vedlejších rolích ve filmech a televizních seriálech, jako je Showtime. Tudorovcive kterém si zahrál po boku krále Jonathana Rhyse Meyerse Jindřicha VIII.

Během propagace Tudorovci V roce 2009 Cavill něco udělal Dát si pauzu Klip pro Entertainment Weekly, kde proběhl svá oblíbená místa natáčení. Česká metropole se umístila na čtvrtém místě.

„Číslo čtyři by byla Praha, kde jsem natáčel Tristan + Isoldaříká Cavill během klipu.

„Byl jsem tam v zimě, možná brzy nebo uprostřed zimy […] Samotná Praha byla velmi zajímavá s gotickou architekturou a všude padala mlha.

„Taky skvělý noční život,“ dodal s odkazem na klubovou scénu v české metropoli.

Mezi Cavillova další oblíbená místa natáčení, přinejmenším v roce 2009, patřily Benátky, kde natočil svůj (oficiálně) nevydaný debut pomsta (Také známý jako Hotel Laguna) po boku Joe Mantegny; Dublin, kde natáčel Tudorovci; A Řím, kde také střílel pomsta.

Hercovou top volbou však byla Malta, kde natáčel Hrabě Monte Cristo V létě 2001.

„Pokaždé, když jsme měli volné dny, leželi jsme na pláži nebo se procházeli po různých významných historických místech,“ řekl o Středomoří.

Je to více než 15 let, co byl Cavill zastřelen Tristan + Isolda V Praze herec žádný další film v české metropoli nenatáčel i přes svá globální dobrodružství jako např Chlápek od STRÝČE A Mission: Impossible – Fallout.

Části druhé sezóny kouzelníkNatáčeli se však ve venkovských lokalitách na Moravě, poblíž hranic České republiky se Slovenskem.