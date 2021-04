Česká ekonomika v roce 2020 poklesla o rekordních 5,6% – Brno Daily

V roce 2020 se HDP na obyvatele snížil téměř ve všech zemích v důsledku účinků pandemie koronavirů. Podle makroekonomické prognózy českého ministerstva financí česká ekonomika poklesla o 5,6%, což je největší pokles v historii země. Zdroj obrázku: Freepik / Ilustrativní fotografie.

Česká republika 20. dubna (BD) – Podle makroekonomické prognózy českého ministerstva financí klesl HDP na obyvatele v roce 2020 téměř ve všech evropských zemích vlivem epidemie, s výjimkou Litvy. Největší pokles HDP lze pozorovat v zemích jižní Evropy, jejichž ekonomiky se nejvíce zaměřují na cestovní ruch, zejména ve Španělsku, Francii, Portugalsku a Itálii.

V posledním čtvrtletí roku 2020 vykázala česká ekonomika velkou odolnost vůči nepříznivé epidemiologické situaci. Za celý rok však HDP poklesl o 5,6%, což je největší pokles v historii České republiky.

Meziroční růst mezispotřeby ve čtvrtém čtvrtletí o 3,3% byl tažen především zahraničním obchodem, zejména automobilovým průmyslem. Přebytek obchodní bilance podpořily také velmi slabé investice domácích firem (vedoucí ke snížení dovozu kapitálových statků), obnovený pokles spotřeby domácností a nižší ceny ropy.

Meziroční pokles spotřeby domácností se dramaticky prohloubil v důsledku uzavření většiny obchodů a prodejen služeb a trvale vysoké úrovně úspor. Vládní výdaje, nejen ve zdravotnictví, ale také v některých krizových programech, byly jedinou rostoucí složkou domácího užívání, což představuje nárůst o 6,8%.

Investice do fixního kapitálu poklesly o 12,7% s poklesem ve všech hlavních kategoriích, zejména strojích a zařízeních.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se meziroční inflace spotřebitelských cen výrazně zpomalila a vrátila se pod toleranční hranici 3% stanovenou Českou národní bankou. Pokles spotřebitelské poptávky má protiinflační účinek, ale tření na straně nabídky v ekonomice má opačný účinek. Meziroční inflace by měla zůstat v horní polovině tolerančního rozpětí. Pro rok 2021 se očekává, že inflace dosáhne 2,5%, přičemž budou vyšší ceny ropy a potravin. V roce 2022 by při absenci proinflačních faktorů mohla míra inflace klesnout na 2,3%.

Vývoj na trhu práce je do značné míry ovlivněn fiskálními stimulačními opatřeními, takže míra nezaměstnanosti je relativně nízká. Podle průzkumu pracovních sil by měl v roce 2021 vzrůst na 3,6% v důsledku zaostávajících účinků hospodářského útlumu a v roce 2022 by mohl dále vzrůst na 3,7% v důsledku očekávaného ukončení vládních opatření k udržení vysoké zaměstnanosti do konce roku z. Tohoto roku.

K dispozici jsou další údaje Tady.



https://brnodaily.com/2021/04/20/news/business/czech-economy-shrank-by-a-record-5-6-in-2020/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/04/czech-crowns-currency-money-cash-drawer-credit-Freepik-1024×678.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/04/czech-crowns-currency-money-cash-drawer-credit-Freepik-150×99.jpg ObchodníČeská republikaObchod, Česká republika, ekonomika, Evropská unieV roce 2020 se HDP na obyvatele snížil téměř ve všech zemích v důsledku účinků pandemie koronavirů. Podle makroekonomické prognózy českého ministerstva financí česká ekonomika poklesla o 5,6%, což je největší pokles v historii země. Zdroj obrázku: Freepik / Ilustrativní fotografie. Česká republika, 20. dubna …Benedetta PisaniBenedetta

Pisani[email protected]autorAktivista v oblasti lidských práv, rovnosti a udržitelnosti. Vášnivý o psaní, kreslení, empatickém poslechu a společenském závazku.Brno denně