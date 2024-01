Rozšířilo Bungie skutečně Destiny 2 na 1400 zaměstnanců?

Benjy

Všichni, včetně některých zaměstnanců Bungie, jsou z některých zmateni Nedávné výpisy Což naznačuje, že vývojář Destiny 2 propustil až 1400 zaměstnanců, krátce poté, co propustil velké množství pracovníků.

I když číslo může být technicky správné, zdá se, že na základě toho, co jsem o situaci slyšel, je zde mnoho červených vlajek. jako:

Když Bungie začala propouštět, bylo tam asi 1100 zaměstnanců.

Propustili asi 8 % společnosti, která měla něco málo přes 100 lidí, čímž se snížili na asi 1000 lidí.

Poté bylo rolí mnohem méně a mnoho z nich bylo odstraněno z pracovních rad. Je možné, že Bungie na některých místech najala zpět, ale ne na tuto úroveň a tímto tempem.

Zdá se, že se děje to, že tento celkový počet 1 400 zřejmě zahrnuje některé dodavatele a možná také některé lidi ze Sony Studios, kteří nyní pomáhají Bungie. Mluvilo se o tom, že dodavatelé zaplnili některá propouštění, ale neobdrželi jsme žádné oficiální oznámení o tom, že by další studia Sony potenciálně zasáhla, aby s věcmi pomohla. Zdá se například, že nedávný únik podivného designu Final Shape pochází od externí divize Sony.

To samozřejmě připomíná, když Bungie měla podpůrná studia od Activision, aby pomohla s obsahem Destiny 2 v éře hry Forsaken/Black Armor/Drifter/Opulence, na kterou má mnoho hráčů hezké vzpomínky kvůli šíři toho, co bylo vyrobeno. Nyní, když se mluvilo o tom, že Bungie opravdu chce, aby The Final Shape bylo to nejlepší rozšíření, jaké kdy udělali, možná požádali Sony, aby je podpořila a pomohla to uskutečnit.

Benjy

Počet zaměstnanců pracujících na Destiny 2 a dalších projektech Bungie je však 1400, což je poměrně hodně. I když by bylo skvělé, kdyby tento druh podpory odměn zplodil další masivní expanzi, jako je Forsaken, zajímalo by mě, jak moc z toho dodavatelé nahrazují pracovní místa, ze kterých byli zaměstnanci Bungie právě propuštěni.

Neznáme všechny detaily, ale ne, nezdá se, že by pár měsíců po propuštění 100 lidí Bungie najednou najalo 400 dalších, zdá se, že jde o kombinaci některých věcí, které se zde odehrávají.

Co se týče konečného výsledku, uvidíme, co tento zdánlivý nárůst pracovní síly udělá, v jakékoli podobě, v konečné podobě. Další vnitřní věc, kterou jsem slyšel, je, že… povrchová úprava je docela dobrá, ale co to konkrétně znamená, se teprve uvidí. Doufám, že se nám podaří získat něco na úrovni Forsaken a možná se to tak stane. uvidíme.

