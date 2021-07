NASA posílá úžasné snímky Jupitera a největšího měsíce naší sluneční soustavy, Ganymeda

Sonda Juno NASA se přiblížila k Jupiteru a jeho největšímu měsíci, Ganymede, více než kterákoli jiná kosmická loď za více než dvě desetiletí – a obrazy, které vysílá v zadní části plynový obr A jeho ledová koule je úchvatná.

Juno Blíže ke Ganymedovi 7. června, než uskutečnil svůj 34. let z Jupitera další den, cestoval z jednoho pólu do druhého za méně než tři hodiny.

NASA ve čtvrtek zveřejnila animovanou sérii snímků pořízených fotografem JunoCam kosmické lodi, která poskytuje pohled „kapitána kosmické lodi“ na každý let. Představuje první detailní pohled na největší měsíc ve sluneční soustavě od posledního přeletu sondy Galileo v roce 2000.

Časosběrná animace trvá tři a půl minuty a vede vesmírné nadšence 645 mil od Ganymede rychlostí 41 600 mph. Snímky ukazují světlejší a tmavší oblasti měsíce, o nichž se předpokládá, že jsou výsledkem sublimace ledu, přechodu z pevného do plynného stavu.

Viditelný je také kráter Truss, jedna z největších a nejjasnějších jizev kráteru na Měsíci.

Poté se animace přesune na JupiterCesta z Ganymede na 735 000 mil trvá z Juneau 14 hodin a 50 minut. Diváci se dostanou do vzdálenosti 2100 mil od Slavné mraky JupiteruSilná gravitace planety zrychluje sondu na téměř 130 000 mil za hodinu.

Z této perspektivy jsou viditelné cyklóny v arktických oblastech plynného obra, stejně jako pět „perlových řetězců“ – obrovských bouří, které kolují na jižní polokouli a objevují se jako bílé ovály.

„Animace ukazuje, jak krásný může být průzkum hlubokého vesmíru,“ řekl Scott Bolton, hlavní vyšetřovatel Juno. prohlášení. “Animace je způsob, jak si lidé mohou představit zkoumání naší sluneční soustavy z první ruky tím, že uvidí, jaké by to bylo obíhat kolem Jupitera a letět jedním z jeho ledových měsíců. Dnes, když se přibližujeme vzrušující vyhlídce, že lidé budou moci navštívit vesmír na oběžné dráze Země, tlačí To je naše představivost po celá desetiletí do budoucnosti, kdy lidé navštěvují exotické světy v naší sluneční soustavě. “

Kosmická loď NASA Juno zachytila ​​ve vysokém rozlišení pohled na Jupiterův měsíc Ganymede během letu v červnu 2021 ve výšce asi 645 mil. Průlet byl prvním detailním pohledem na velký měsíc od posledního letu kosmické lodi Galileo NASA v roce 2000. NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS



Animační tým NASA také simuloval blesk, který by byl viditelný, kdybyste osobně sledovali některou z Jupiterových bouří. Animaci pohledu kamery vytvořil občan Gerald Eichstadt pomocí kompozitních snímků planety a měsíce.

„Toto je nejbližší kosmická loď k tomuto obrovskému měsíci za celou generaci,“ řekl Bolton. „Dáme si na čas, než vyvodíme nějaké vědecké závěry, ale do té doby můžeme jednoduše žasnout nad tímto nebeským zázrakem, jediným měsícem v naší sluneční soustavě, větším než Merkur.“

Další let Jupitera, 35. takový let Juno, je naplánován na 21. července.