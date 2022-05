konec „admin“

Strukturálně nejvýznamnější změnou je konec „superministerstva“ lidských schopností, které se mimo jiné zabývalo kulturou, vzděláváním a zdravotnictvím a dostalo se pod ostrou kritiku za špatné zvládání pandemie COVID-19. Není jasné, které ministerstvo bude řešit školství a zdravotnictví, ale existují silné spekulace, že ministerstvo vnitra bude řešit obojí.

I když se toto rozhodnutí může na první pohled zdát neobvyklé, ministr vnitra Sandor Pinter Je jediným členem kabinetu, který zůstal ve funkci ve všech pěti Orbánových vládách, včetně té první (1998-2002), a je považován za jednoho z nejdůvěryhodnějších spojenců premiéra.

Dalším spolehlivým spojencem je Antal Rogan Kdokoli, ve své funkci šéfa kabinetu premiéra, bude ovládat všechny civilní zpravodajské služby – něco v Maďarsku bezprecedentní.

Na ministerstvu obrany dojde ke změně. Bude novým ministrem Christoph Szalay Bobrovinský, Podnikatel s dobrými ruskými vztahy a také manžel vládní mluvčí Alexandry Sintkiraleové. Loni na podzim se Szalay-Bobrovniczky stal hlavním akcionářem české společnosti Aero Vodochody, od níž maďarská vláda nakoupila 12 vojenských letadel.

Téměř dvě třetiny ministrů jsou známé tváře z nedávné Orbánovy vlády, včetně bojového ministra spravedlnosti Judita Vargová To by byla jediná žena v kabinetu. Varga a její kolegové z kabinetu však budou poprvé formálně jmenováni prezidentkou poté, co byl jmenován Catalin Novak. Otevřeno v sobotu.

Struktura a členové nové Orbánovy vlády odrážejí to, co premiér považuje za nejvýznamnější výzvy v příštích čtyřech letech. Zdá se, že zdravotnictví, sociální otázky a školství – to vše bez vlastního ministerstva – mezi ně nepatří.