Další hra Prince Of Persia vyjde koncem tohoto roku na Steamu

Prince of Persia: The Lost Crown obrázek : Ubisoft

další Perský princ Hra od Ubisoftu, prý pojmenovaná Darebný princ z Persieje vyvinut společností Mrtvé buňky Vývojář DLC Evil Empire přichází na Steam Early Access koncem tohoto roku.

Týden ve hrách: Pokémon se zbraněmi a další novinky

Může se zdát, jako bychom právě dostali… Perský princ hra nedávno, a to proto, že… jsme to udělali. Začátkem tohoto roku Ubisoft vydal Prince of Persia: The Lost Crown– 2,5d platforma Metroidvania – pro vzrušení fanoušků a kritiků. Nyní nová zpráva přináší další nový obrat Perský princ Hra je hned za rohem.

On kupuje Prince of Persia: The Lost Crown: Amazonka | Nejlepší nákup | Skromný balíček

3. dubna Hry na doma zmíněno That Evil Empire – spin-off studio Pohybové dvojče To bylo za hodně Mrtvé buňky DLC a následné aktualizace—-Poslední čtyři roky strávil prací Darebný princ z Persie, další položka v dlouhodobé franšíze. Zdroje uvedly Hry na doma Nová hra je roguelite a v plánu je vydat ji v Early Access na Steamu a často ji aktualizovat na základě zpětné vazby od komunity. Pokud je to pravda, bude to první vydání Ubisoftu na Steamu Day 1 od roku 2019.

Zatím nevíme kdy Darebný princ z Persie Bude to však oficiálně odhaleno nebo oznámeno GameSpot Ona navrhuje To může být odhaleno na nadcházející události nezávislé hry. První výstava iniciativy tria, dne 10. dubna. Evil Empire má během show odhalit nový projekt a je velmi pravděpodobné, že to bude nový projekt Perský princ Hra. Datum vydání na konec tohoto roku zatím nebylo oznámeno. Nebyly zmíněny ani žádné konzolové porty.

Jak již bylo zmíněno, již máme nový Perský princ hra na začátku tohoto roku. To je po dlouhé hibernaci, od roku 2010 vycházejí pouze mobilní hry Zapomenutý písek Na Xbox 360, PS3 a PC – Ubisoft najednou zdvojnásobuje klasickou sérii.

Přitom to Nové vydání Písky času Je to stále MIA čtyři roky poté, co byla oznámena. V roce 2023 Ubisoft tiše potvrdil, že remake – jehož spuštění bylo naplánováno na rok 2021 –Vývoj se v podstatě obnovil. Není ani slovo o tom, kdy můžeme tento záznam v seriálu očekávat.

.