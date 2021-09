Podzimní rozpočet by měl ukázat finanční palebnou sílu za „vypořádáním“ | Richard Partington

NSEkonomické oživení Raytanu se zotavuje z uzavření a inflace roste. Jak se blíží podzim, zdá se, že proroctví ze začátku tohoto roku o zvýšených spotřebitelských výdajích byla zcela odstraněna a odezněla s nejmokřejším létem za posledních deset let.

Pro kancléře Rishi Sunaka to mělo být velmi snadné. Odstávka ušetřila domácnostem více než 200 miliard GBP a spotřebitele přiměla k znovuotevření hospod, barů, restaurací a obchodů. S tak životně důležitými složkami růstu by byl těsný rozpočet na snížení nouzové podpory bezbolestný.

Prostřednictvím toho Sunaka prosakují zprávy Povídání o těžké hře Před tříletou revizí výdajů příští měsíc a podzimním rozpočtem, který bude použit k nastavení daňové situace a výdajů po Covid až do příštích všeobecných voleb. Poté, co se minulý týden v kabinetu Borise Johnsona reorganizovala kabinet Borise Johnsona, se zrychlil stroj Konzervativní strany, který vyhrál volby.

Pokud však jde o daně a výdaje, existuje zcela jiné poselství. Vládní ministři jsou Varoval před skromnými úpravami výdajů, přičemž Sunak v nadcházejícím rozpočtu očekával nová fiskální pravidla – navržená tak, aby byla železnou klecí, která má zabránit plýtvání vládními výdaji.

Ekonomové říkají, že Británií prochází víc než závan stagflace, který připomíná, jaké to bylo před pěti desetiletími.

Hudba bude v uších konzervativců, kteří se obávají, že Johnsonova extravagance způsobí, že strana ztratí pověst obezřetných veřejných financí poté, co předseda vlády provedl razii vlády o 12 miliard liber na národní pojištění za účelem financování zdravotní a sociální péče.

Tato náladová hudba však přichází, když britská ekonomika vstupuje do hrubé situace. Pryč jsou zprávy o rychlém růstu a rostoucí zadržované poptávce po zboží a službách po zablokování. Místo toho nejtěžší nedostatek pracovníků a materiálu od 70. let brzdil růst, zatímco spotřebitelské výdaje se v nejlepším případě ustálily.

Vedoucí představitelé podniků jsou stále více frustrováni nedostatkem reakce vlády. Prezidenti zdaleka nedostali dotace avízo o zvýšení daně, které by mohlo omezit tvorbu pracovních míst a investice. Ekonomové říkají, že v Británii je víc než závan stagflace, připomínající to, jaké to bylo před pěti desetiletími, kdy výpadky proudu a tři dny v týdnu zastavily motor růstu země.

V této souvislosti má Sunak pro finanční jestřáby smysl pro omezování veřejných výdajů. Vláda příští měsíc odstraní z ekonomiky spoustu poptávky. Ukončete dovolenou, omezte snižování daně z přidané hodnoty pohostinství a omezte výhody univerzálního úvěru v dosud největším škrtu v sociálním zabezpečení.

Zdroje státní pokladny říkají, že inflace je jedním z řady rizik, která ministr financí bedlivě sleduje, a vysvětluje, proč se veřejné finance musí vrátit na udržitelnou úroveň. Prognózy jsou, že kontinuální růst inflace a úrokových sazeb o 1 procentní bod přinese do roku 2025 náklady na obsluhu dluhu o 27,8 miliardy GBP.

Jestřábi inflace tvrdí, že oslabení kupní síly domácností může zabránit růstu cen. Velká část exploze cenového tlaku je však způsobena rostoucími výrobními náklady, nikoli poptávkou – „nákladovou inflací“ – která je poháněna brexitem a pokračujícím narušováním viru Covid.

Mezitím místo řešení poptávky může Sunak přemýšlet o způsobech, jak zvýšit britskou výrobní kapacitu, aby se chránila před inflací. A zde musí existovat jednoduché a politicky vhodné řešení: kompromis. Namísto krácení výdajů za účelem sebezničujícího bodu ve fiskální moudrosti je nyní načase, aby vláda konečně ukázala své hlavní jádro. To by bylo z dlouhodobého hlediska mnohem moudřejší.

Británie patří k nejvíce nevyrovnaným ekonomikám v Evropě, přičemž regionální rozdíly v produktivitě jsou větší než v Bulharsku a České republice. Někteří ekonomové se domnívají, že k překonání této mezery bude zapotřebí financování podobné velikosti jako téměř 2 biliony liber vynaložené na znovusjednocení Německa po pádu Berlínské zdi.

Navzdory nákladům budou zisky značné. Zlepšení regionální produktivity může přidat 200 miliard liber do ekonomiky v příštím desetiletí. Mezitím by zvýšení britské dodavatelské kapacity a snížení výrobních nákladů pro firmy snížilo inflační tlaky a zvýšilo rychlostní limit pro ekonomiku.

V období před rozpočtem se objevují známky zvýšené chuti soustředit se na agendu vypořádání. Ministři kabinetu ale tak rádi říkají, že „zvednou laťku pro celé Spojené království“ a zcela postrádají svůj nepříliš přesně definovaný politický pohled. Jde o překlenutí mezer mezi společnostmi, nikoli o kultivaci celého ekonomického koláče při zachování zakořeněných nerovností.

Michael Gove byl obviněn z řešení britské bytové krize. Foto: Tayfun Salcı / Zuma Press Wire / Rex / Shutterstock

Přidělením odpovědnosti Michaela Govea za ministerstvo bydlení s odpovědností za vypořádání je záměrem vlády demonstrovat obnovený účel. Nicméně také ironicky po škodách, které způsobil bývalý ministr školství na životní šance rodin s nízkými příjmy. Goveův nástup na post ministra školství začal v roce 2010, kdy trávil všechny žáky v Anglii 9% pokles Ve skutečných číslech osada stmelila mezery v regionálních úspěších.

Přivést bývalého hlavního ekonoma Bank of England Andyho Haldana je moudřejší krok. Byl jedním z nejdivočejších vládních kritiků agendy vypořádání bez obrany a varoval, že plán by selhal, pokud by se příliš spoléhal na výdaje na infrastrukturu a jednorázové systémy financování kontrolované Westminsterem.

Povede však pouze nového premiéra osadní pracovní tým po dobu šesti měsíců. To je stěží dokonalé a nikomu se to nepovede Tři hlavní testy Ke kompromisu, který Haldane udělal ve své předchozí pozici předsedy rady pro průmyslovou strategii: dlouhověkost.

Namísto krátkodobých nabídek závazků, týmů a nových šéfů bude podstata vypořádání vyžadovat finanční palebnou sílu. Pokud jde o rozpočet, Sunak musí stoupnout na talíř.