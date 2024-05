iOS 17.5: nové funkce, datum vydání a další podrobnosti

9to5Mac je Podporováno stealth: Udržujte svá soukromá data mimo temný web pomocí Stealth. Pomozte se chránit před krádeží identity, podvody a nechtěnými hovory. Použijte kód „Apple55“ a získejte -55 % slevu na roční tarif.

Apple oficiálně zahájil beta testování iOS 17.5 s vývojáři a veřejnými beta uživateli. Aktualizace přináší řadu nových funkcí a změn a její vydání se očekává někdy příští měsíc. Níže najdete vše, co nyní víme.

Kdy vyjde iOS 17.5?

Na základě předchozích let aktualizací iOS očekávám, že iOS 17.5 bude pro všechny vydán někdy v polovině května. Zde je souhrn předchozích dat vydání aktualizace iOS x.5:

K 17. dubnu byly zatím vydány čtyři beta verze iOS 17.5.

2. dubna : iOS 17.5 beta 1, číslo sestavení: 21F5048f

: iOS 17.5 beta 1, číslo sestavení: 21F5048f 16. dubna : iOS 17.5 beta 2, číslo sestavení: 21F5058e

: iOS 17.5 beta 2, číslo sestavení: 21F5058e 23. dubna: iOS 17.5 Beta 3, číslo sestavení: 21F5063f

30. dubna: iOS 17.5 Beta 4, číslo sestavení: 21F5073b

Co je nového v iOS 17.5?

Přestože iOS 17.5 není tak velká aktualizace jako jiné aktualizace iOS 17, stále obsahuje slušnou porci nových funkcí a aktualizací.

Online distribuce v Evropské unii

V rámci Evropské unie zavádí nejnovější aktualizace iOS 17.5 možnost instalovat aplikace přímo z webu vývojáře. Apple minulý měsíc odhalil svou novou funkci „Web Distribution“ a vysvětlil, že umožňuje vývojářům distribuovat své aplikace pro iOS přímo z jejich webových stránek.

Aby mohli vývojáři využít této funkce, musí se přihlásit k odběru aktualizovaných obchodních podmínek App Store, které vyžadují zaplacení poplatku za základní technologii ve výši 0,50 EUR za každou první roční instalaci přesahující 1 milion v předchozích 12 měsících.

Jakákoli aplikace publikovaná na webu bude i nadále muset dodržovat pokyny společnosti Apple pro ověřování. Aplikace lze instalovat pouze z domény webu, kterou vývojář zaregistroval na App Store Connect. Apple také poskytne sadu rozhraní API pro vývojáře, aby je mohli integrovat se systémovými funkcemi.

Apple potvrdil, že beta verze iOS 17.5 obsahuje podporu pro webovou distribuci. V současné době však nejsou žádní vývojáři, kteří nabízejí své aplikace prostřednictvím nové funkce webové distribuce. Neočekáváme, že se to změní až do veřejného vydání iOS 17.5 v květnu.

Nová hra Quartiles pro Apple News+

V aplikaci Apple News najdou předplatitelé Apple News+ v USA a Kanadě po aktualizaci na iOS 17.5 novou slovní hru „Quartiles“. Hra žádá hráče, aby si vybrali z mřížky dlaždic a vytvořili slova.

Quartiles je třetí hrou, která dorazí na Apple News+ po přidání křížovek a denních mini křížovek přidaných v loňském roce.

iOS 17.5 také přidává integraci Game Center do všech tří her Apple News+. Díky této funkci nyní můžete vidět výsledkové tabulky pro každou ze tří her pro denní dobu řešení a denní statistiky skóre.

Změny designu

První beta verze iOS 17.5 také obsahuje některé drobné změny designu, které stojí za zmínku:

Widget podcastu byl aktualizován, aby měl novou dynamickou barvu, která se mění na základě kresby podcastu, který právě přehráváte.

V aplikaci Apple Books Apple přepracoval ikonu Reading Goal v horní navigační liště.

V aplikaci Nastavení je v části Ochrana osobních údajů a zabezpečení nový glyf pro nabídku Přístupové klíče pro webové prohlížeče.

Na základě kódu, který objevil 9 až 5 MacZdá se, že iOS 17.5 obsahuje nový systém zaměřený na funkce proti pronásledování pro příslušenství, jako jsou AirTags. Tento vývoj přichází poté, co Apple minulý rok oznámil partnerství s Googlem za účelem spolupráce na „nových průmyslových specifikacích pro boj proti nežádoucímu sledování“.

Řetězce přidané do aplikace Find My odhalují, že iOS bude schopen identifikovat sledovací rozšíření, a to i ta, která nejsou schválena společností Apple nebo Find My, a pomůže uživatelům je deaktivovat.

Jedno nové vlákno uvádí: „Tato položka nespoléhá na síť Apple Find My. Máte možnost tuto položku zakázat a zabránit jí ve sdílení její polohy s vlastníkem. Chcete-li pokračovat, postupujte podle pokynů uvedených na webu výrobcem tento předmět.“

Tyto změny přicházejí jako Google začal zavádět Nová síť Najít moje zařízení pro Android 8. dubna.

Nový „Stav opravy“.

Ve čtvrté beta verzi iOS 17.5 přidal Apple do Find My novou funkci Repair Status. Tato funkce umožňuje uživatelům potvrdit pomocí svého Apple ID a hesla, že se chystají poslat svůj iPhone k opravě. Díky tomu mohou technici Applu potvrdit, že dotyčná osoba vlastní iPhone, a poté pokračovat v procesu opravy, aniž by museli vypnout funkci Najít moje zařízení a Ochrana proti odcizenému zařízení.

V podstatě to zajišťuje, že uživatelé mohou stále sledovat své zařízení pomocí funkce Najít, když je opravováno. Dříve Apple žádal uživatele, aby úplně deaktivovali funkci Najít.

Další změny iOS 17.5

Je obsaženo

Uvidí se, zda má Apple pro iOS 17.5 naplánováno více změn nad rámec toho, co bylo dnes spuštěno. Středem zájmu je jednoznačně Evropská unie, protože Apple pokračuje v přizpůsobování se zákonu Evropské komise o digitálních trzích.

