Neon White konečně přichází na PlayStation 13. prosince

Neonově bílá Jedním z příjemnějších překvapení roku 2022 bylo, když přistál na začátku tohoto roku a nějak se mu podařilo splynout. Staré školní střílečky s rychlým běháním, karetní hra a osobní sociální sítě. Nyní, poté, co jsou od června k dispozici na jiných platformách, budou moci majitelé PlayStationu konečně hrát hru.

Neon White, původně vydaný na PC a Switch, vyjde na PlayStation 4 a PlayStation 5 13. prosince. A zatímco verze PS4 bude poměrně přímý port, verze PS5 bude těžit z vynikajícího hardwaru, který ji přinese. Věci jako vběhnutí 120 Hz statická f Použití SSD disků ke zrychlení doby načítání (což bude velký rozdíl, když budete potřebovat restartovat úroveň po 97. čas).

Nejzajímavější však a v kroku, který odlišuje verzi PS5 od všech ostatních, je to, že bude používat adaptivní spouštěče ovladače. Jak říká režisér Ben Esposito playstation b Registrovat:

Neon White také využívá adaptivní spouštěče PS5, aby každá karta duše vypadala jedinečně při spuštění i po odhození. Dotykové dotykové ovladače navíc poskytují další úroveň zpětné vazby. Pocítíte to při rychlejším pohybu po vodě a přesné potvrzení získáte, když úspěšně odstřelíte vzdáleného démona. Naším cílem nebylo jen to, abyste se cítili dobře, ale rozvinout šestý smysl. Aby se z tebe stal sprinterský šílenec.

Naše dojmy ze hry se vrací v červnu Pěkně shrnul přitažlivost hry:

Posledních pár dní jsem se snažil přijít na to, proč ta podivná změť položek kliká, a myslím, že to mám. minulé léto během Neonově bíláPočáteční marketingový tlak, Esposito řekni miEnergie, která řídí tuto hru, je energie teenagerů. To jsem považoval za nejlepší věc, kterou jsem jako teenager inspiroval například anime Y2K a matice A všechny ty věci.“ Nyní, když je hra skutečně v mých rukou, je tento duch jasně viditelný – až po intro inspirované anime.