Call of Duty 2023 bylo odhaleno – do pokoje hráčů NBA

Fanoušci lačnící po informacích o Call of Duty 2023 si budou muset počkat o něco déle, ale pokud jste hvězdou NBA, můžete se do toho pustit už teď. O víkendu dostali hráči soutěžící v letní lize NBA v Las Vegas exkluzivní pohled na Call of Duty 2023 – které by mohlo být v plném rozsahu odhaleno zhruba během příštího měsíce.

Není to samozřejmě poprvé, co se tento druh odhalení odehrál za zavřenými dveřmi. Na sociálních sítích pár kluků Sdílejte fotografie nebo videa Ze stojanu, kde je odhaleno, ale není prezentováno nic kromě základního loga, které si lze představit. V místnosti jsou dokonce stanice nastavené pro hraní Call of Duty, ale záběry naznačují, že hráči sedí u Warzone nebo Modern Warfare II.

Je pravda, že je těžké se nadchnout pro Call of Duty 2023 – o kterém jsme informovali jako „Modern Warfare III“ na začátku tohoto roku – vzhledem k nedávnému rekordu série Call of Duty. Například Modern Warfare II bylo dost dobré, ale na okrajích bylo drsné a rychle se roztřepávalo kvůli určitým volbám provedeným s věcmi jako SBMM.

Kromě toho byla Warzone 2.0 vydána v zabugovaném stavu a okamžitě vypnula části komunity, a čím méně toho o Call of Duty: Vanguard z roku 2021 řekneme, tím lépe.

Nyní se však všechny oči upírají na Call of Duty 2023, aby hru trochu oživily. Existuje mnoho změn, které by komunita mohla zaznamenat ve vzorci, které je odradily od série za poslední rok, ale bude Activision všechny uši k pláči komunity jako celku?

Co si slibujete od Call of Duty 2023?

