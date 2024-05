Netanjahu slibuje invazi na přechod Rafah v Gaze „s nebo bez dohody o rukojmích“ (NPR).

Přepnout titulek Leo Correa/Pool/AFP přes Getty Images Leo Correa/Pool/AFP přes Getty Images

TEL AVIV, Izrael – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý slíbil, že Izrael vtrhne do Rafahu „s dohodou nebo bez dohody“, aby propustil zbývající rukojmí zadržovaná v Gaze.

Netanjahu řekl: „Myšlenka, že zastavíme válku, než dosáhneme všech jejích cílů, nepřipadá v úvahu. Vstoupíme do Rafahu a zlikvidujeme tam brigády Hamasu – s dohodou nebo bez – abychom dosáhli úplného vítězství. Řekl podle Vyplývá to z prohlášení jeho úřadu.

Více než milion vysídlených Palestinců uprchl do města Rafah, které se nachází na jižní hranici pásma Gazy s Egyptem. Izraelská armáda už měsíce slibuje, že tam zahájí ofenzívu, aby bojovala proti tomu, co říká, že jsou militanty Hamasu a tamní infrastrukturou.

V obavě z rostoucího počtu civilních obětí a zhoršování již tak hrozné humanitární situace v Gaze, humanitární skupiny a mezinárodní vůdci, včetně generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, naléhali na Izrael, aby omezil své plány nebo úplně zrušil ofenzívu. MBylo zabito více než 34 tisíc Palestinců V izraelské vojenské ofenzivě od 7. října, říkají zdravotníci z Gazy.

Mezitím Egyptem zprostředkovaná jednání o možné dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem vyvolala naděje na propuštění některých nebo všech zbývajících rukojmích výměnou za sérii příměří a propuštění palestinských zadržovaných v Izraeli. (7. října militanti pod vedením Hamasu zabili v Izraeli asi 1200 lidí a unesli asi 240 dalších, z nichž více než 100 bylo propuštěno během sedmidenního příměří v listopadu.)

Netanjahu, jehož pozice premiéra závisí na politické koalici s ministry nejblíže po jeho pravici, nyní čelí rostoucímu tlaku ze všech stran ohledně možnosti dosáhnout dohody.

Generální tajemník OSN Guterres v úterý prohlásil, že „vojenský útok na Rafáh by byl neúnosnou eskalací a vedl by ke smrti dalších tisíců civilistů a přinutil statisíce k útěku“. „Apeluji na všechny, kteří mají vliv na Izrael, aby udělali vše, co je v jejich silách, aby tomu zabránili.“

V neděli to oznámil krajně pravicový izraelský ministr financí Bezalel Smotrich, člen Netanjahuova válečného kabinetu: Řekl to na sociální síti X Souhlas s dohodou by se rovnal „ponižující kapitulaci“ a „okamžité existenční hrozbě“ pro Stát Izrael.

Smotrich na Netanjahua přímo varoval: „Pokud se rozhodnete vyvěsit bílou vlajku, vaše vláda nebude mít právo na existenci.“

Jeho kolega zastánce tvrdé linie Itamar Ben Gvir, ministr národní bezpečnosti, učinil podobnou hrozbu v úterý. V prohlášení na videu řekl: „Varoval jsem premiéra, pokud nedej bože Izrael nevstoupí do Rafahu, pokud nedej bože, ukončíme válku, pokud nedej bože, dojde k neuvážené dohodě. „Myslím, že pan premiér velmi dobře chápe, co by znamenalo, kdyby se tyto věci nestaly.“

Pokud pravicové strany stáhnou svou podporu Netanjahuovi, bude premiér nucen sestavit novou koalici, aby zůstal u moci. (Řekl opoziční vůdce Yair Lapid dříve Nabídla Netanjahuovi, že bude sloužit jako politické záchranné lano, aby dosáhl dohody o osvobození rukojmích.)

Přepnout titulek Amir Levy/Getty Images Amir Levy/Getty Images

V Izraeli možná nebyly silnější hlasy než hlasy rodin rukojmích, kteří jsou stále zadržováni v Gaze. Z těch, kteří byli 7. října uneseni, zůstává 133 v zajetí a desítky z nich jsou podle izraelské vlády považovány za mrtvé.

Hamás během minulého týdne zveřejnil dvě videa s rukojmími, aby využil svůj vliv ke zvýšení tlaku při vyjednávání. Na videích se tři ze zbývajících rukojmích – z nichž dva jsou američtí občané – objevují živí.

Videa znovu vyvolala hněv v Izraeli. Protesty požadující nové volby přilákaly v sobotu v Tel Avivu obrovské davy.

Na pondělní tiskové konferenci rodiny obou rukojmích naléhaly na Netanjahua a zbytek jeho válečného kabinetu, aby dosáhli dohody.

„Pokud naše vláda a Hamás nedosáhnou dohody nyní, bude to mnoho kroků zpět,“ řekl mi „A to si nemůže dovolit nikdo – ani Izrael, ani Hamás, ani Gaza, ani Blízký východ, ani svět. “ Siegel, 72, je bratr Keitha Siegela, americko-izraelského muže, který byl 7. října unesen z kibucu Kfar Azza spolu se svou manželkou Avivou, která byla propuštěna během příměří v listopadu.

Když byla Aviva propuštěna, rodina cítila naději, že Keith, nyní 64letý, bude brzy poté propuštěn. Místo toho se jednání zhroutila a Izrael obnovil vojenskou kampaň. Keith je nyní držen jako rukojmí více než 200 dní.

Další členové rodiny měli plamennější slova pro pravicové ministry, kteří pohrozili stažením podpory vládě, pokud Netanjahu odmítne dosáhnout dohody o propuštění rukojmích.

Danny Miran, jehož syn Omri se tento týden objevil ve videu, řekl: „Navrhuji Smotrichovi, aby si sundal čepici a přestal říkat, že je Žid, protože to nejsou židovské hodnoty, se kterými jsem byl vychován.

Samostatně, v anglickém video prohlášení zveřejněném v úterý, Netanjahu kritizoval zprávy, že Mezinárodní trestní soud se připravuje vydat zatykače na vysoké izraelské úředníky na základě obvinění souvisejících s válkou s Hamásem.

„Byl by to ohavný čin historických rozměrů,“ řekl Netanjahu a připomněl kořeny systému Mezinárodního trestního soudu bezprostředně po druhé světové válce a holocaustu.

Dodal, že vydání zatykače by bylo jako „přilévání leteckého paliva do ohně antisemitismu, který už hoří na amerických kampusech a napříč hlavními městy po celém světě“.

Reportáž poskytl Itay Stern v Tel Avivu.