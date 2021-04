Volba mezi planetou a ekonomikou je „špatný nápad“ – AOC

Nezávazné usnesení bylo původně zavedeno v roce 2019 a jeho cílem je eliminovat emise skleníkových plynů ve Spojených státech během deseti let a přesunout ekonomiku od fosilních paliv.

Nebylo bezprostředně jasné, zda by plán získal teplejší přijetí od administrativy prezidenta Joe Bidena než od administrativy bývalého prezidenta Donalda Trumpa, která nevěří, že je třeba přijmout opatření v oblasti změny klimatu.

Přepis videa

Alexandria Ocasio – Cortez: Protože naše směřování k udržitelné budoucnosti bylo po dlouhou dobu rozděleno touto špatnou myšlenkou, že si musíme vybrat mezi naší planetou a naší ekonomikou. A rozhodli jsme se společně pracovat na komplexní legislativě, která nejenže tuto myšlenku odmítá, ale vytváří plán pro 20 milionů pracovních míst v odborech v USA –

[APPLAUSE]

Přestavět naši infrastrukturu, obnovit veřejné bydlení. Osobně se domnívám, jako demokraté, že když nám lidé důvěřují mocí, máme odpovědnost ji využívat a dohlížet na ni ve prospěch jejich životů. interval. To znamená podniknout odvážné a odvážné kroky. Takže pokud jde o to, budeme položeni okamžitě, pro mě je největším rizikem nic nedělat s klimatem nebo dělat příliš málo.

To je větší politické riziko, protože když se to, co se stalo v Texasu na začátku tohoto roku, vyskytly povodně, které se právě staly na Středozápadě před rokem nebo dvěma, které zanechaly komunity pod vodou. Víte, může to být stejně nestabilní jako politické, environmentální a sociální. Takže, víte, pokud jde o otázky usmíření, narušení atd., I když se chcete vydat politickou cestou, myslím si, že je politicky nebezpečné nepřijímat právní předpisy, které mění životy lidí a vysílají poselství, že demokratický většina toho moc neudělá.