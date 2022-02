Vypadá to, že Nintendo vylepšilo online emulaci N64 od Switch Online

Když Nintendo poprvé vydalo balíček rozšiřující vrstvy pro Switch Online, byla to emulace N64 Obviněno, že neodpovídá původnímu zážitku.

Od té doby Nintendo vydalo Některé aktualizace pro vylepšení některých her Ve službě Nintendo 64 a nyní nejnovější – upgrade služby na verzi 2.0.0 a přídavek The Legend of Zelda: Majora’s Mask Zdá se, že má více oprav a vylepšení.

Jak zdůraznil dataminer ovesná kupoleMlha byla přidána zpět do her jako Zelda: Ocarina of Time:

[Nintendo Switch Online – N64] Nyní je k dispozici verze 2.0.0. Zdá se, že existuje spousta aktualizací konfigurace hry, kterým se budu věnovat v jiném tweetu. Pozoruhodně však: nechvalně známá místnost Vodního chrámu byla kompletně přepracována a byla obnovena mlha.

N64 Switch Online: Opět přidali mlhu. Předpokládám, že Choco Mountain v MK64 taky neměla mlhu? Poslední obrázek ukazuje, jak vypadal vchod do Chrámu džungle při startu.

Kromě toho byly také opraveny některé neočekávané pády v jiných hrách, jako je Mario papír. Jak vysvětlil uživatel Twitteru Game Boy 256:

„Paper Mario také míval chybu, kdy když zemřete s Wattem jako partnerem, dojde ke zhroucení aplikace, ale chyba je nyní opravena!“

Dokonce došlo k několika dalším „neznámým“ opravám pro jiné hry, jako je Banjo Kazooie A mnohem více, zjevně:

[Nintendo Switch Online – N64] Pokud jde o opravy a změny specifické pro hru: – Skripty her pro opravy Lua jsou nyní předem sestaveny.

– Do Banja byla přidána neznámá záplata kódu.

– Přidejte opravy související se zobrazením (protokoly CC) do OoT.

– Přidejte opravy související se zobrazením (protokoly CC) do OoT.

– Záplata související s mlhou („FogFactor") byla z SF64 odstraněna.

Pokud uvidíme nebo uslyšíme něco jiného, ​​aktualizujeme tento příspěvek. Všimli jste si něčeho? Jak najdete aktualizovanou simulační knihovnu N64 pro Switch Online? Zanechte komentář níže.