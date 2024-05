Stav slovenského premiéra je nadále vážný, ale po atentátu na něj je diagnóza pozitivní

BANSKÁ BYSTRIKA, Slovensko – Populistický slovenský premiér Robert Fico zůstal v neděli ve vážném stavu, ale byla mu potvrzena pozitivní diagnóza čtyři dny poté, co byl několikrát zastřelen při pokusu o atentát, který vyvolal šok v hluboce rozděleném národu Evropské unie. Řekl ministr obrany.

To nejhorší, čeho jsme se obávali, pominulo, alespoň prozatím. „Jeho stav je ale stále vážný,“ řekl Robert Kalinac novinářům mimo nemocnici, kde se Fico léčil, „jeho stav je stabilizovaný s pozitivní diagnózou.“

Kalinac dodal, že nemocnice ošetřující slovenského vůdce v Banské Bystrici, bývalém uhelném městě s 16 000 obyvateli, které se nachází 29 kilometrů (17 mil) od místa, kde byl Fico napaden, bude nadále vydávat aktuální informace o jeho zdravotním stavu.

V neděli odpoledne Kaliňák prozradil nové podrobnosti o probíhajícím vyšetřování a uvedl, že do „práce pro pachatele“ mohla být zapojena „třetí strana“ v tom, co úřady dříve označily za útok „osamělého vlka“. Další podrobnosti úředník neuvedl.

„Situace se zdá být horší, než jsme čekali,“ řekl Kaliňák. Kromě dalších indikátorů, že tyto skutečnosti související se středečním útokem byly diskutovány v širším kruhu. Všechny tyto informace jsou šokující a pro mnohé z nás by bylo mnohem snazší, kdybychom mohli mluvit jen o jedné osobě.

Milan Urbáni, náměstek ředitele nemocnice, novinářům řekl: „Na základě ranní konzultace lékařů můžeme konstatovat, že pacient je v současné době mimo život ohrožující stav, jeho stav je stále velmi vážný a potřebuje dlouhou dobu na léčbu.“ Odpočívej na uzdravení, pevně věříme, že vše půjde dobrým směrem.

Devětapadesátiletý Fico byl ve středu při přijímání příznivců střelen do břicha před kulturním domem ve městě Handlová, asi 140 kilometrů severovýchodně od hlavního města Bratislavy. Videoklip zachycoval slovenského premiéra, jak se blíží k lidem shromážděným na barikádách a natahuje jim ruce, aby si potřásli rukou, zatímco muž vykročil vpřed, napřáhl paži a vypálil pět ran, než byl řešen a zatčen.

Úředníci v sobotu uvedli, že Fico v pátek podstoupil dvouhodinovou operaci, při které mu byla odstraněna mrtvá tkáň ze střelných zranění, ale nebyl dost v pořádku, aby mohl být převezen do hlavního města.

Specializovaný trestní soud v Pezinku v sobotu nařídil podezřelému útočníkovi, obviněnému z pokusu o vraždu, zůstat za mřížemi. Žalobci uvedli, že se obávají, že v případě propuštění uprchne nebo se dopustí jiných trestných činů, uvedl mluvčí soudu. Podezřelý se může proti věci odvolat.

O potenciálním vrahovi bylo zveřejněno jen málo informací poté, co žalobci požádali policii, aby nezveřejňovala jeho identitu ani neprozrazovala podrobnosti o případu. Nepotvrzené zprávy v médiích ho uváděly jako 71letého důchodce známého jako amatérského básníka a možná dříve pracoval jako hlídač nákupního centra. Vládní orgány poskytly podrobnosti odpovídající tomuto popisu. Uvedli, že podezřelý nepatřil k žádné politické skupině, ačkoli samotný útok byl politicky motivovaný.

Slovenský ministr vnitra Matos Sutaj Istok v neděli prohlásil, že útok na Fica je „útokem na demokracii v jakékoli normální zemi“. „V době, kdy je demokracie napadena, musí to být bezpečnostní složky, které musí dát jasný signál, že jsou připraveny chránit obyvatelstvo Slovenské republiky,“ řekl.

Fico minulý měsíc na Facebooku uvedl, že věří, že rostoucí napětí v zemi by mohlo vést k zabíjení politiků, a obvinil média z podněcování napětí v zemi s 5,4 miliony obyvatel.

Slovenská trojkoaliční vláda také částečně obvinila média z přiživování jedovaté rétoriky, která v posledních letech obléhala členský stát EU a vedla k hlubokým sociálním rozporům.

Andrej Danko, šéf nejmenšího koaličního partnera vlády, Slovenské národní strany, v neděli řekl, že očekává, že začátkem příštího týdne se sejde vláda, na které se bude diskutovat o mediálních zákonech a novinářské etice, včetně toho, jak by se novináři měli věnovat domácí politice.

Kalinác ve svém nedělním projevu také zdůraznil, že z násilného útoku na Fica, který je na Slovensku i mimo něj dlouho rozdělující postavou, je třeba se poučit. „Tohle by měl být památník, pokud se to nepoučíme, půjdeme do pekla.“

Ficova vláda vyvinula úsilí o reformu veřejnoprávního vysílání, což je podle kritiků krok, který by vládě poskytl plnou kontrolu nad veřejnoprávní televizí a rozhlasem. To spolu s jeho plány na úpravu trestního zákoníku s cílem odstranit protikorupčního žalobce vedlo odpůrce k obavám, že by Fico mohl vést Slovensko na autoritářštější cestu.

Než se Fico loni vrátil k moci, několik jeho politických a obchodních spolupracovníků bylo předmětem policejního vyšetřování a desítky byly obviněny. Jeho plán na reformu trestního systému by měl zrušit speciální prokuraturu, která se zabývá organizovaným zločinem, korupcí a extremismem.

„Částečně bych také řekl, že jeho činy, jeho činy v předchozích měsících a letech, zhoršily situaci v naší zemi,“ řekl agentuře AP. „Máte dojem, že se více zaměřují na pomstu a politickou pomstu než na skutečné věci, které naše země potřebuje.“

Stanislav Hodina v Praze, Česká republika, a Stephen McGrath v Side, Türkiye, přispěli k této zprávě.