Co vědět pod jménem Mass. Rozšiřuje, kdo má v pondělí nárok na vakcínu

Další krok do státu Bay Zahájení očkování probíhá ve třech fázích Začíná to v pondělí, aby lidé ve věku 55 let nebo starší měli nárok na svou vakcínu. Lidé s Alespoň jeden způsobilý zdravotní stav To pro ně představuje zvýšené riziko Koronavirus Bude také způsobilý.

Massachusettsův krok vpřed představuje pátou a poslední skupinu ve druhé fázi spuštění státu a pouze o dva týdny později, 19. dubna, je očkování očkováno pro všechny obyvatele starší 16 let.

O něco více než 20% populace státu nebo více než 1,4 milionu obyvatel bloku bylo plně očkováno nedělní večer.

Obyvatelé mohou využít nedávno spuštěné společenství Systém předběžné registrace pro příjem oznámení Jakmile budou mít nárok na první dávku, naplánujte je na místě hromadného očkování.

Státní úředníci také Přidejte viditelnější zdravotní podmínky Na seznam kvalifikací pro časnou vakcínu, včetně cystické fibrózy, demence, cukrovky typu 1, infekce HIV, vysokého krevního tlaku, onemocnění jater, talasémie a poruchy užívání návykových látek.

Celý seznam nyní zní:

