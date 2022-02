Harris nabízí podporu vzdorujícímu ukrajinskému prezidentovi

Zelenskyj ve svém projevu ve městě, které bylo místem nechvalně známé dohody z roku 1938, která umožnila německému diktátorovi Adolfu Hitlerovi rozbít Československo a poté jej beztrestně pohltit, varoval před nebezpečím, když se jim do cesty postaví tyrani. Copak náš svět úplně zapomněl na chyby dvacátého století? zeptal se. Kam obvykle vede appeasement?

Ukrajinský prezident také vyzval k okamžitým sankcím vůči Rusku, Harris však zopakoval postoj Bidenovy administrativy, že sankce mají větší hodnotu, pokud jsou odkládány jako hrozba. Řekla, že američtí evropští spojenci sdílejí tento názor.

„Spojenecké vztahy jsou takové, že jsme se shodli, že odstrašující účinek těchto sankcí zůstává smysluplný,“ řekl Harris a dodal: „Stále upřímně doufáme, že z tohoto okamžiku bude existovat diplomatická cesta.“

Harris, který se v sobotu přímo sešel s ukrajinským prezidentem, také podpořil prohlášení prezidenta Joea Bidena, že očekává, že Rusko skutečně napadne Ukrajinu.

„Jak řekl prezident, věříme, že se Putin rozhodl. Tečka,“ řekla.

Zelenskij také dal jasně najevo, že o Putinově pozici nepochybuje.

Ukrajina chce mír. Evropa chce mír. Celý svět říká, že nechce válku. Rusko tvrdí, že do toho nechce zasahovat. „Někdo z nás lže,“ řekl v sobotu.

Je to již desetiletí, co Evropa čelila krizi takového rozsahu, řekl Harris.

„Pojďme opravdu na chvíli pochopit důležitost toho, o čem mluvíme,“ řekla. „Je to více než 70 let. A během těch 70 let, jak jsem se včera zmínil, byl mír a bezpečnost. Hovoříme o reálné možnosti války v Evropě.“