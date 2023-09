Trudeau čelí chladné realitě po osamělém týdnu na světové scéně

před 2 hodinami

Tento týden v New Yorku, když poslouchal dotazy novinářů, autoritativní úsměv kanadského premiéra Justina Trudeaua začal mizet.

Ale mnoho reportérů se zajímalo, kde jsou spojenci Kanady? „Zatím to vypadá, že jsi sám,“ řekl Trudeauovi jeden novinář.

Ve dnech poté, co premiér učinil kontroverzní prohlášení, jeho spojenci ze zpravodajské aliance Five Eyes učinili zdánlivě stereotypní veřejná prohlášení, z nichž všechna neměla plnou podporu.

Britský ministr zahraničí James Cleverly řekl, že jeho země bere „vážně to, co říká Kanada“. Austrálie pomocí téměř identického jazyka uvedla, že je obviněními „hluboce znepokojena“.

Když prezident Joe Biden tento týden veřejně upozornil na případ Indie, když hovořil v OSN, nebylo to proto, aby odsuzoval, ale chválil zemi za to, že pomohla vytvořit novou ekonomickou cestu.

Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan později popřel, že by existoval „klín“ mezi Spojenými státy a jejich sousedem, a uvedl, že Kanada byla pečlivě konzultována. Jiná veřejná prohlášení však byla vlažná, se známkami „hlubokého znepokojení“ a tvrzením o rostoucí důležitosti Indie pro západní svět.

„USA a Spojené království a všichni tito západní a indicko-pacifičtí spojenci vybudovali strategii, která je velmi zaměřená na Indii, aby byla hrází a protiváhou Číně. A to je něco, čeho si nemohou dovolit zbavit se.“ .“ Řekl to Xavier Delgado, výzkumník z Kanadského institutu Wilsonova centra.

Americký velvyslanec v Kanadě David Cohen v rozhovoru pro kanadskou síť CTV potvrdil zprávy, že partneři Five Eyes sdíleli informace o této záležitosti. Ale pokud jde o zprávu, že titíž spojenci odmítli výzvu Kanady k veřejnému odsouzení zabití, řekl pouze, že „nemá ve zvyku komentovat soukromé diplomatické rozhovory“.

Jen málokdo mimo Indii protestoval proti Trudeauovu rozhodnutí veřejně odhalit obvinění, která, pokud by byla pravdivá, by se rovnala politické vraždě na kanadské půdě ze strany soudružské demokracie. Tato etika však nemusí stačit ke změně směru globálního protivětru.

Pro Trudeaua tato chladná geopolitická realita znamenala zdánlivě izolovaných několik dní, zatímco napětí s Indií stále více eskalovalo – diplomatické vyhoštění, varování před cestováním a hlavně pozastavení všech vízových služeb pro Kanaďany, kteří chtějí cestovat do Indie.

Když se Kanaďané potýkali s inflací a rostoucími úrokovými sazbami, objevily se zprávy o údajném čínském vměšování do kanadských voleb, o kterém kritici tvrdili, že o tom Trudeau a jeho vláda věděli, ale nebrali je vážně.

Pak se ukázalo, že nejznámější sériový vrah Paul Bernardo byl převezen do věznice se střední ostrahou, což vyvolalo pobouření po celé zemi. Trudeauův tým opět čelil kritice, že zakolísal.

Do září klesla sledovanost Trudeaua na nejnižší úroveň za tři roky, přičemž 63 % Kanaďanů nesouhlasilo se svým premiérem, který byl zvolen v roce 2015.

„Za osmileté období to nikdy nebylo méně,“ řekl Shachi Kurle, prezident Institutu Anguse Reida, nestranné výzkumné skupiny. „Byly na něj kladeny velmi přímé otázky, jako: ‚Budete pokračovat ve funkci? Chystáte se rezignovat?“

Je to další chladná pravda pro Trudeaua, který začínal v úřadu premiéra jako nevýznamná národní hvězda, s mandátem pro velkou většinu.

„Je to celebrita, jakou jsme v kanadské politice nikdy neviděli,“ řekl Campbell Clark, hlavní politický spisovatel v Globe and Mail. „Poté, co vyhrál volby, jeho popularita vzrostla.“