Omicron a testovací logika

a Dvacátého devátého prosince Británie zaznamenala 246 215 případů onemocnění Covid-19, což je třikrát více než v předchozím roce. Pokud by úroveň imunity Británie byla stejná v zimě 2020, kdy nebyl očkován téměř nikdo, tento počet případů by představoval nový režim katastrof. Každý den zemře několik tisíc lidí. Ale díky očkování to neudělali. Podíl těch, kteří zemřeli po pozitivním testu na covid-19, je nyní téměř dva tucty, než tomu bylo loni v zimě.

Na tomto pozadí vláda zvažuje, kdy přestat nabízet veřejnosti bezplatné testy laterálního průtoku, což je politika, která dosud stála více než 6 miliard liber (8,2 miliardy dolarů). Tváří v tvář veřejnému pohoršení se v poslední době kolísal, ale není pochyb o tom, že show brzy skončí. Ale načasování je těžké. a NHS Tenké úseky. Vědci a odborníci na veřejné zdraví se obávají, že vysoký počet případů zanechá u velkého počtu lidí postvirové stavy, které jsou souhrnně označovány jako dlouhotrvající koronavirus, a že ukončení bezplatného testování viru dodá impuls. Někteří lidé jsou zvyklí na licenci udělenou jednotlivými růžovými pruhy testu provedeného před setkáním s přáteli nebo kolegy.

Ale vlastnosti Omicronu mění logiku testu. Je přenosnější než předchozí varianty a své předky dohnal k vyhynutí po celém světě za pouhý měsíc. Není šance to eliminovat. Dokonce i Čína, se vším autoritářstvím, které dokáže nastolit, selže. Kromě toho, že se Omicron vyskytuje v komunitě s mnohem silnější imunitou, způsobuje také onemocnění, které je mírnější povahy než předchozí varianty. Je to díky jeho vyvíjející se tendenci infikovat spíše horní dýchací cesty než dolní dýchací cesty.

To vše znamená, že riziko, že lidé zemřou nebo budou hospitalizováni, protože nevyzkoušená osoba nevědomky přenese nemoc, je nižší, než kdy bylo. Naproti tomu riziko narušení základních služeb, protože lidé jsou nuceni se po pozitivním testu izolovat, je vyšší než kdy jindy. Chris Hobson, prezident NHS Nemocnice 8. ledna uvedly, že nedostatek způsobený izolací personálu po pozitivních testech způsobil „významný, ne-li větší“ problém s přílivem pacientů nakažených koronavirem. Ačkoli se za poslední měsíc testovalo více Britů než kdy jindy, virus se široce rozšířil.

Pro některé lidi pak rovnováha nákladů a přínosů nyní argumentuje pro ukončení distribuce testů volného laterálního průtoku. „Nevýhoda toho, že někteří lidé venku přenášejí to, co je v podstatě nachlazení, není příliš velká,“ říká Sir John Bell, profesor medicíny Regius na Oxfordské univerzitě. „Utrácení spousty peněz za testovací systém zavírá spoustu lidí a znamená to, že se ekonomika neposouvá dopředu; má to obrovskou nevýhodu.“

Ale testovací infrastruktura musí být stále připravena se v krátké době znovu rozhoupat, varuje Sir John, pokud nová proměnná znovu změní rovnici nákladů a přínosů. O virové evoluci je známo příliš málo na to, abychom si mohli být jisti, že se člověk nebude jevit tak nakažlivý jako Omicron, ale způsobí mnohem vážnější stavy.

Zatímco Británie uvažuje o konci svého zkušebního schématu volného laterálního průtoku, Amerika právě začíná distribuovat své vlastní bezplatné testy. Tam je logika Omicronu jiná, protože je plně proočkovaných méně lidí. Ostatní země budou sledovat, jak se Británie pohybuje, aby zjistily, zda jsou výpočty Sira Johna a vlády správné a zda se ukončení rozšířeného asymptomatického testování skutečně ukáže jako celkově prospěšné. Jak pandemie ustupuje a zaměření na to, zda člověk má nebo nemá covid-19, může také slábnout pozornost veřejnosti k denním počtům případů.

Během pandemie měla britská vláda tendenci neochotně přidávat a rozhodně odstraňovat preventivní opatření, což je vzorec, který vyvolal kritiku. Jeho rychlé přijetí testů volného bočního proudění bylo v rozporu s tímto zrnem. Po dokončení programu budete mít pocit, jako byste svlékali útulnou deku. To neznamená, že je to špatně. ■

