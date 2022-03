Nové MacBooky poháněné M2 by mohly na dnešní akci Apple nápadně chybět

Zvěsti na poslední chvíli, které vedly ke vzniku AppluPodívejte se na výkonTato událost zpochybnila dlouhodobá očekávání, že Apple v úterý představí nový model MacBooku nebo aktualizovaný čip M2.



Minulý měsíc , BloombergMark Gorman zmíněno Vzhledem k tomu, že Apple připravoval na své akci 8. března vydat alespoň jeden nový Mac, Gorman spekuloval, že by to mohl být špičkový Mac mini a/nebo aktualizovaný 13palcový MacBook Pro.

To bylo předtím, než jsme slyšeli o fámách „Mac Studio“, které se objevily pouze v posledních několika dnech. 9 až 5 Mac v pátek zmíněno To, že Apple pracuje na „Mac Studiu“, se zdá být křížencem mezi Mac Pro a Mac mini.

Rychle vpřed na pondělí a youtuber Luke Miani společné ztvárnění Nový Mac údajně nazvaný „Mac Studio“, o kterém řekl, že bude představen 8. března. potvrzeno Mac Studio, které je „nejmenším Macem Pro“/nejvýkonnějším „Mac Mini“, je „připraveno k použití“ a mohlo by být spuštěno na jarní akci.

S přepracovaným MacBookem Air Neočekávaně až později v roceTo ponechává 13palcový MacBook Pro aktualizovaný o nový čip M2 a také odhaluje další zřejmé schopnosti během akce společnosti Apple. Miani však řekl, že neočekává, že na úterní akci budou představeny žádné notebooky Mac, a Gurman od té doby nalévání studené vody O vyhlídce na představení Macu provozujícího M2 vedle řady M1 „Mac Studio“, což naznačuje, že by to pro Apple byla „exotická“ věc.

Další poznámka: Myslím, že by bylo zvláštní oznámit M2 vedle řady M1 Mac mini / Mac Studio / Small Mac Pro – takže bychom se na to pravděpodobně měli podívat v rámci cyklu květen-červen. Na druhou stranu Apple nyní testuje M2 Mac (8 CPU/10 GPU) proti aplikacím App Store. – Mark Gorman (@markgurman) 7. března 2022

Zatímco M2 Apple křemíkový čip hroty pozorovatel Vývojář v nejnovější beta verzi macOS Monterey 12.3, který potvrzuje, že má osmijádrový CPU a vylepšený 10jádrový GPU, nemusí nutně znamenat, že MacBook s M2 přijde na jaře. Proto by mohlo být moudré zmírnit očekávání, že Apple v nadcházejících hodinách oznámí nový notebook Mac.

Pokud jde o další produkty, které se mohou na akci objevit, očekává se, že Apple oznámí nový iPhone 13 v barvě, další generaci iPhone SE a repasovaný iPad Air. Také se říká, že Apple odhalí nový samostatný displej, který lze nazvat „pohled na studio.„

Mohou se také objevit nějaké novinky o službách Apple a také o veřejných datech vydání pro iOS a iPadOS 15.4 spolu s macOS Monterey 12.3, který umožňuje Universal Control.

Slogan události, „Performance Peek“, vyvolal návrhy, že by Apple mohl nabídnout náhled na budoucí produkt, ale stále je to jen odhad.

MacRumors budou mít podrobné pokrytí události Apple, která začíná v 10:00 PT, včetně živého blogu na našem webu a tweetů prostřednictvím MacRumorsLive na Twitteru. Pro úplný souhrn všeho, co můžeme očekávat, se podívejte Podívejte se na našeho průvodce.