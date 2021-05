Indická nevěsta uzavírá svou svatbu poté, co ženich propadne matematické zkoušce

týden

Rep. Liz Cheney (R z Weo) bude téměř jistě vyloučena jako republikánka č. 3 ve Sněmovně reprezentantů příští týden, ačkoli hlasovala častěji s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem (93 procent) její potenciální náhrady, zástupkyně Elise Stephanic (RNY) – zdůrazňují konzervativní kritici Stephanic. Když se Stefanek stal Trumpovým skeptikem horlivým zastáncem, Cheney přešel od jednoho ze zakládajících republikánů, který se „držel nosu a jednal s ním“, nakonec k politickému „dědici“ senátora Johna McCaina Susan B. Glaser Books in The New Yorker. Poté, co se Trump tento týden pokusil kooptovat „velkou lež“, aby signalizoval své falešné tvrzení, že vyhrál volby v roce 2020, Cheney reagoval slovy, že „prezidentské volby v roce 2020 nebyly ukradeny“ a „kdokoli tvrdí, že šíří velké lhát.” Předvídatelně se domácí republikáni obrátili proti Cheneymu a postavili se na stranu Trumpa, který „se poučil z bývalých demagogů: čím větší a očividnější lež, tím lépe se prokazuje loajalita jeho strany,“ napsal Glaser. „Všechno je to o loajalitě k Trumpovi, velké lži a skutečnosti, že Liz je živoucí vinou všech těchto zbabělců,“ řekl The New Yorker Eric Edelman, jeden z Cheneyho přátel. Glaser pokračuje: Cheneyho rozchod s republikánským kongresem se v posledních dnech stal téměř konečným, ale jeho výroba trvala měsíce. Edelman odhalil, že samotná Cheney tajně zorganizovala ve Washington Post bezprecedentní stanovisko všech žijících bývalých ministrů obrany, včetně jejího otce, varujících před Trumpovými snahami o politizaci armády. Nejen, že kongresmanka rekrutovala svého otce, osobně požádala o účast i další, včetně Trumpova prvního ministra obrany Jima Mattise. … úvodník Post se objevil 3. ledna, pouhé tři dny před vzpourou na Kapitolu. [Susan Glasser, The New Yorker] Tichěji Cheney a její manžel 3. ledna rozdali republikánům ve Sněmovně reprezentantů 21stránkovou zprávu, která vyvrátila Trumpova falešná tvrzení o volebních podvodech a varovala kolegy před „nebezpečným precedensem“ pro hlasování o zrušení voleb. Glaser. Ani Cheneyho spojenci neočekávají, že vyhraje poslední pozici, ale „pokud Trump uspěje ve znovuobjevení„ velké lži “, která má sloužit jeho zkorumpovaným cílům, Cheney přinejmenším donutí členy její strany, aby oficiálně přiznali, že: Vybírají si mezi pravdou a Trumpovy chyby – a oni si vyberou to druhé. ““ Přečtěte si celý článek v The New Yorker. Další příběhy z theweek.com 5 brutálně veselých kreslených filmů Republikánské strany odmítajících Liz Cheneyovou Konzervativci tvrdí, že McConnell bojuje proti zákonu o hlasovacích právech demokratů vášnivě „bojuje s Nejvyšším soudem“ hereze Liz Cheney