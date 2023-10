Steven Gerrard kritizuje Rangers za „cílení“ na Čechy, protože Bobby Slam byl znovu vyloučen

Bývalý brankář Hearts Zdeněk Zlámal senzačně obvinil Stevena Gerrarda z podněcování české nespokojenosti v Rangers, když ignoroval opakované případy rasismu.

Rangers v Evropské lize proti Spartě Praha vedli bezgólovou remízu a příští týden se utkají se Sexem v odvetném utkání na Ibroxu, ale zápas byl nedávno odložen po nechvalně proslulých schůzkách Rangers se Slavií a Spartou Praha. Trenér Sparty Brian Priske vyzval své vlastní fanoušky, aby odmítli rasismus poté, co bývalého hráče Rangers Glenna Kamaru vypískali školáci na dřívější schůzce.

Kontroverze následovaly po desetizápasovém zákazu činnosti obránce Sparty Ondruje Kudely poté, co před dvěma lety rasisticky zneužil Kamaru v baráži Evropské ligy. Ale Zlamal, který vyvolal pobouření tím, že předchozí tvrzení o rasismu namířená proti Kamarovi byla přehnaná, trvá na tom, že vina leží na Gerrardovi.

Řekl: „Celou epizodu původní hry Sparty v Glasgow odstartoval agresivní přístup Rangers. Sám jsem to zažil, když jsem hrál za Hearts. Hra Rangers překročila hranici a já měl nefér výzvy. Bylo to zákeřné a bylo to nebyl to ojedinělý případ proti Slavii, byla to náhoda.





„To, co jsem slyšel a mluvil s kluky, kteří hráli za Rangers pod Gerrardem, bylo, že byl provokativní a manažer, který někdy povzbuzoval hráče, aby byli agresivní a neférově. Nemyslím si, že by Gerrard řekl ubližovat hráčům. Soupeři, ale jeho styl byl velmi agresivní, Sparta Praha. A pokud ho porovnáte s moderním a progresivním myšlením současných manažerů Rangers, jsou velmi odlišní.

„Podle mého názoru nebyl Gerrard skvělým manažerem, a to bylo prokázáno jeho přestupem do anglické Premier League a nevyhraným zápasem v Aston Ville. Rangers pak šli zpět pod Gerrardovým asistentem Michaelem Peelem. Jejich nový manažer Philippe Clement to pochopil.“ že Rangers museli hrát jako Celtic pod Ange Postecoglou. Dobrý trenér.

„Celý incident se Slavií a Rangers nevykresluje český ani skotský fotbal v dobrém světle. Ale vím, že nebudou žádné problémy, až se Sparta a Rangers tento týden znovu setkají.“