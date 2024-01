Únava u dlouhodobých pacientů s Covidem má fyzickou příčinu

(Newsnation) – Nový výzkum Zdůrazňuje téměř neustálou únavu, kterou zažívají lidé trpící dlouhou Covidem.

Vědci z Amsterdam UMC a Vrije Universiteit Amsterdam, publikovaný v časopise Nature Communications, zjistili, že přetrvávající únava u pacientů s dlouhodobým koronavirem má biologickou příčinu: mitochondrie ve svalových buňkách, které produkují méně energie než zdraví pacienti.

na StayDvacet pět dlouhodobě nemocných s koronavirem a 21 zdravých účastníků bylo požádáno, aby patnáct minut jeli na stacionárním kole. U těch, kteří měli koronavirus delší dobu, došlo k dlouhodobému zhoršení příznaků.

„Viděli jsme různé abnormality ve svalové tkáni pacientů. Na buněčné úrovni jsme viděli, že mitochondrie ve svalech, také známé jako energetické továrny buňky, fungují hůře a produkují méně energie,“ uvedla univerzita VU. Takže příčina únavy je vlastně biologická příčina.“ .

Národní institut zdraví (NIH) v srpnu zahájil soubor studií, které měly otestovat možné způsoby léčby záhadného stavu, který sužuje miliony lidí.

Vědci zatím nevědí Co způsobuje dlouhý Covid?Je to zastřešující termín pro asi 200 široce se lišících symptomů. Odhaduje se, že 10 % až 30 % lidí zažilo nějakou formu dlouhého onemocnění Covid poté, co se zotavili z infekce koronavirem, což je riziko, které se od začátku pandemie poněkud snížilo.

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.