Objev nového kmene koronaviru u jelena Ontaria

(Nemohli prozradit více podrobností o povaze tohoto kontaktu z důvodu ochrany soukromí, ačkoli Dr. Mubaraka poznamenal, že by se lidé neměli obávat příležitostných nepřímých setkání, jako je například to, že se jim na dvorku potuluje jelen.)

Vědci varovali, že velikost vzorku je malá a neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že se osoba nakazila virem od jelena. „Zatím nemáme dostatek informací, abychom potvrdili, že se tento přenos vrátil na lidi,“ řekl Roderick Ganey, ekolog nemocí volně žijících zvířat z University of Pennsylvania’s College of Veterinary Medicine.

Ale v době, kdy byl odebrán lidský vzorek, Ontario odebíralo vzorky viru od všech v oblasti, kteří byli pozitivní na PCR. Vědci nenašli žádné další lidi, kteří by měli podobnou verzi viru, takže je méně pravděpodobné, že se u lidí vyvine nezávisle.

„Kdyby byl tak rozšířený u lidí, dokonce i u lidí těsně, myslím, že bychom to chytili,“ řekl Dr. Mubaraka.

Neexistuje také žádný důkaz, že osoba infikovaná tímto kmenem přenesla virus na někoho jiného.

První údaje naznačují, že současné vakcíny by měly být stále schopny chránit před linií. Vědci zjistili, že protilátky od očkovaných lidí byly schopny neutralizovat pseudoviry – neškodné, nereplikující se viry – které byly upraveny tak, aby připomínaly kmen jelena.

Ve druhé studii vědci z University of Pennsylvania’s Colleges of Veterinary Medicine and Medicine analyzovali výtěry z nosu od 93 jelenů, kteří uhynuli v Pensylvánii na podzim a v zimě roku 2021. 19 procent bylo infikováno virem. Když vědci sekvenovali sedm vzorků, zjistili, že pět jelenů bylo infikováno typem delta, zatímco dva byli infikováni alfa.