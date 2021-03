Odborník na infekční choroby hovoří o bezpečnosti vakcín u dospívajících

Vedoucí zdravotnického týmu památníku Salinas Valley Memorial Dr. Alan Radner, vedoucí zdravotnického týmu památníku Salinas Valley, říká, že nejdůležitější infekční onemocnění v okrese Monterey říká, že pokud jde o dospívající, kteří dostanou vakcínu, nemělo by se váhat. . Příležitost se naskytne 15. dubna, kdy bude mít očkování v Kalifornii nárok na osoby starší 16 let. Radner uvedl, že i když je nepravděpodobné, že by adolescenti vážně onemocněli infekcí COVID-19, očkování dospívajících je důležitým krokem k imunitě stáda. řekl. V současné době je Pfizer jedinou vakcínou schválenou pro děti ve věku 16 let. V současné době neexistují žádné schválené vakcíny pro děti mladší 16 let, ale společnost Pfizer začala tento týden testovat vakcíny u dětí mladších 6 měsíců. je správná dávka. “U společnosti Pfizer dostávají dospělí 30 mikrogramů. Takže u dětí, které začínají na 10 mcg, pak tuto dávku ohodnoťte, pak se podívejte na 20 mcg, pak na 30 mcg, řekl Dr. Robert Frink z dětské nemocnice v Cincinnati. Generální ředitel společnosti Johnson & Johnson uvedl, že očekávají, že vakcíny budou dětem k dispozici do září. „Existuje určitý optimismus, že je odstraníme, než se škola vrátí na sezení, takže 12 nebo více let bude očkování očkováno,“ dr. Řekl Radner. V tuto chvíli Radner říká: „nemáme žádné zásoby“ vakcíny, když se 15. dubna kvalifikuje každý nad 16 let. Ale řekl, že žádné překážky v tom, kdo by mohl získat dodávku, by nyní nezvýšily účinnost. “Komunity říkají, že se skutečně otevřely a pokusily se dostat vakcíny s co největším počtem zbraní, když se postavíte méně překážek, zdá se, že počet lidí, kteří jsou očkováni, je větší,” takže všichni jen chceme možnost co nejrychleji očkovat co nejvíce lidí Doufáme, že vakcína dožene. “ Dr .. Radner uvedl, že okres Monterey očekává „výrazně“ více očkování v prvních dvou dubnových týdnech.

Největší infekční onemocnění v okrese Monterey říká, že by nemělo být žádného váhání, pokud jde o dospívající, kteří dostanou vakcínu, až bude k dispozici. „Svého dospívajícího syna určitě očkuji, pokud budu mít příležitost,“ řekl Dr. Alan Radner, vedoucí oddělení zdravotnického systému Salinas Valley Memorial Healthcare System. Příležitost se naskytne 15. dubna, kdy bude mít očkování v Kalifornii nárok na osoby starší 16 let. Radner uvedl, že i když je nepravděpodobné, že by dospívající vážně onemocněli přípravkem COVID-19, očkování dospívajících je důležitým krokem k imunitě stáda. „Mohou stále velmi onemocnět a mohou přenášet nemoc na další lidi, kteří by mohli mít nebezpečné následky,“ řekl Radner. V současné době je Pfizer jedinou vakcínou, která byla schválena pro děti ve věku 16 let. V současné době neexistují žádné schválené vakcíny pro děti mladší 16 let, ale tento týden společnost Pfizer začala testovat vakcíny u dětí mladších 6 měsíců. Důležitou informací, kterou se vědci doufají naučit, je správná dávka. Takže u dětí, které začínají s dávkou 10 mikrogramů, tuto dávku vyhodnotte, poté se podívejte na 20 mikrogramů, pravděpodobně 30 mikrogramů, “řekl Dr. Robert Frink z dětské nemocnice v Cincinnati. Společnost Moderna plně zaregistrovala klinické studie pro děti ve věku 12–17 let a generální ředitel společnosti Johnson & Johnson uvedl, že očekávají, že vakcíny budou dětem k dispozici do září. „Existuje určitý optimismus, že je dostaneme ven, než se škola vrátí na sezení, takže 12 a starší se budou moci očkovat,“ řekl Dr. Radner. V tuto chvíli Dr. Radner říká: „nemáme žádné zásoby“ vakcíny, když se 15. dubna kvalifikují všichni lidé starší 16 let. Ale řekl, že žádné překážky v tom, kdo by mohl získat dodávku, by nyní nezvýšily účinnost. READ Studie říká: „Vesmírný hurikán“ byl spatřen nad severním pólem “Zdá se, že společnosti a země, které skutečně zvítězily a pokusily se získat co nejvíce vakcín, když zavedou méně překážek, se zdají být očkovány,” uvedl Dr. Radner. „Takže všichni jen chceme příležitost očkovat co nejvíce lidí co nejrychleji. Doufejme, že vakcína dohoní.“ Dr. Radner uvedl, že okres Monterey očekává „výrazně“ více očkování v prvních dvou dubnových týdnech.