V ultrafialovém světle polární záře na Marsu spatřila emirátský orbiter

Kosmická loď kolem Marsu zachytila ​​dosud nejjasnější pohled na vesmírnou polární záři na Rudé planetě.

The Dosažení emirátské naděje, který dosáhl Marsu počátkem února, spatřil rozptýlenou záři polární záře na noční obloze na Marsu. Úžasná pozorování by mohla vědcům pomoci lépe pochopit marťanskou atmosféru a to, jak se polární záře na červené planetě liší od podobných světelných show viditelných na Zemi.

Rover Naděje Spojených arabských emirátů zachytil ultrafialové záření z polární záře rozptýlené na povrchu Marsu. Mise SAE prozkoumat Mars

polární záře Vyskytují se, když nabité částice z vesmíru interagují s atomy v atmosféře, aktivují je a způsobí jejich záře. Na Zemi to hraje roli severního a jižního světla. Když vysokoenergetické částice ze slunce dopadnou na magnetické pole planety, energizují atomy ve vyšších vrstvách atmosféry a vytvářejí ohromující ukázky zeleného, ​​fialového, červeného a modrého světla.

Ale polární záře je na Marsu jiná, protože se předpokládá, že rudá planeta ztratila své globální magnetické pole před miliardami let, záhadným procesem, který zbavil kdysi hustou atmosféru Marsu.

„To, co místo toho vidíme, jsou magnetická pole, která jsou pro Mars poněkud jedinečná,“ řekl Justin Deegan, planetární vědec z Coloradské univerzity a zástupce vedoucího vědy pro misi Hope orbiter. „Vzniklo to z minerálů v kůře Marsu, které se vytvořily během rané sluneční soustavy, když jsme si mysleli, že Mars má globální magnetické pole jako Země.“

Degan dodal, že zbytky magnetického pole Marsu se omezují hlavně na tyto minerály rozptýlené po planetě.

„Z tohoto důvodu nejsou nabité částice nasměrovány na severní a jižní pól, jako jsou místa, kde vidíme polární záři na Zemi,“ řekl. „Na Marsu jsou tak nějak všude.“

Tyto typy displejů atmosférického světla, lokalizované přes specifické magnetické oblasti, jsou známé jako diskrétní polární záře.

Vědci mají zájem studovat polární záři na Marsu, protože odhalují nejen vlastnosti atmosféry planety, ale mohou vyřešit i další záhady sluneční soustavy.

„Přehrává tyto velké otázky o tom, jak planety interagují s jejich hvězdou,“ řekl Deegan. „Jak ovlivňuje energie ze slunce horní atmosféru planet?“

Zatímco Mars a Země jsou dva zcela odlišné světy, to, co se děje na Rudé planetě, může vysvětlit věci blíže k domovu.

“V minulosti Země byly doby, kdy bylo globální magnetické pole přesměrováno nebo zesláblo, takže během těchto přechodných období byla Země blíže Venuše nebo Marsu,” řekl Deegan. „V tomto smyslu nám Mars může říci o Zemi věci, které momentálně nemůžeme studovat.“

Samostatná polární záře byla pozorována koncem dubna a začátkem května, kdy vědci s Mise SAE prozkoumat Mars Testovali přístroje na palubě sondy Hope Probe. Orbiter, který byl vypuštěn do vesmíru v červenci 2020, je navržen ke studiu atmosféry Marsu.

Polární záře, zachycené v ultrafialovém světle, byly prvními významnými vědeckými objevy mise SAE na Mars.

„Celý vědecký tým je nadšený,“ řekl Degan. „Bylo hezké mít tak úžasný okamžik a bylo tak obohacující vidět to tak brzy.“