Sportovní aktualizace – úterý 4. dubna – PembinaValleyOnline.com

Čekání na počasí, Winkler Flyers a Steinbach Pistons se dnes večer (19:30) střetnou v TJ Smith Center v rozhodujícím utkání 7 semifinále východní divize. Vítěz se připojí k Portage Terriers a Virden Oil Capitals ve 2. kole play off Manitoba Junior Hockey League. Flyers, kteří se shromáždili z manka série 3:1 a vynutili si sedmý zápas, porazili Pistons dvakrát ve Steinbachu.

Mistři Southeastern Manitoba Hockey League St. Anne Aces se v sobotu večer ve winnipegské East End Areně utkají s šampionem Tiger Hills Hockey League Minota/Elkhorn C-Hawks v utkání jednoho ze tří nejlepších provinčních seniorských šampionátů Manitoba Hockey. Druhý zápas je naplánován na neděli 16. dubna v Tundra Oil & Gas Place ve Virdenu.

Daniel Hauser byl vyhlášen brankářem měsíce ve Western Hockey League za březen. Gólman Winnipeg Ice zaznamenal minulý měsíc bilanci 6-1-0-0 během svých sedmi zápasů základní části a play off, s průměrem 2,01 gólu proti průměru a 0,929 procentem úspěšnosti, když si Ice zajistil druhý memoriál Scottyho Monroea za sebou. trofej jako vítěz základní části WHL. Devatenáctiletý hráč z Chestermere v Albertě vytvořil v březnu rekord franšízy Ice v počtu výher během jedné základní části, když zakončil základní část WHL 2022-23 s 37 vítězstvími. Hauser, původně vybrán Winnipegem v šestém kole draftu WHL v roce 2019, drží rekord 88-9-3-0, průměr 2,23 gólu, 0,913 procenta záchrany a 11 vyřazení ze svých 104 kariér. běžné soutěže a soutěže play off .

Winnipeg Jets zůstávají nečinní až do středy, kdy hostí Calgary Flames. Jets mají na druhou divokou kartu v Západní hokejové konferenci dvoubodový náskok před Calgary, přičemž oba týmy zbývají ještě pět zápasů. Flames dnes večer hostí Chicago Blackhawks. Winnipeg je na první divokou kartu tři body za Seattlem Krakenem. Kraken, zbývá šest zápasů, porazili Arizona Coyotes 8:1 v pondělí večer. Morgan Geakee ze Strathclairu skóroval poosmé v sezóně ve čtyřgólové přesilovce ve třetí třetině za Seattle.

Kanaďan Brad Gucio zapsal do čtvrtého dne mistrovství světa mužů v curlingu v roce 2023 v Ottawě celkový rekord 3:2. Joshui, Mark Nichols, EJ Harnden a Jeff Walker v pondělí porazili Japonku Reiko Yanagisawu 6:3. Další zápas Josho bude ve 13:00 proti Lukáši Klímě z České republiky.

Winnipeg Blue Bombers oznámili podpis amerického linebackera Joea Becketta. Rodák z Lexingtonu v Jižní Karolíně odehrál jedenáct zápasů za Wofford Terriers v sezóně 2021. Vedl tým s 80 zákroky a měl 4,0 zákroků na ztrátu a sack. Byl lídrem týmu v tacklech v pěti z 11 her a také vrátil fumble 55 yardů pro touchdown. Za svou kariéru ve Woffordu odehrál Pickett 53 zápasů s 28 starty v linebackeru. Zaznamenáno 183 zápasů v kariéře, 14,5 zápasů pro ztrátu a 7,5 pytlů. Byl součástí týmů Southern Conference Championship v letech 2017, 2018 a 2019 a hrál v play-off sezóny NCAA FCS 3. Poté, co se Pickett nedostal do draftu, zúčastnil se juniorského kempu New York Giants.