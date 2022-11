U lidí se může vyvinout zdeformovaná těla, druhé víčko z nadměrného používání technologie

Ruce jako drápy, menší mozky a 90stupňové lokty, to vše může být naší budoucností, pokud nebudeme věnovat více pozornosti svému držení těla – a všemu kromě obrazovek.

Cerritos, Kalifornie – Nový počítačový model odhalil, že zakřivení zad, očního víčka a drápu může být v budoucnu běžnými rysy lidské anatomie. Nová zpráva varuje, že nadužívání technologií by mohlo pohánět lidský vývoj směrem, který nechává lidi vypadat znetvořeně ve srovnání s tím, co dnes považujeme za normální.

Není pochyb o tom, že technologie nyní hrají stálou roli v životech mnoha lidí, ale co všechny ty časy u obrazovky dělají s lidským tělem? Výzkumníci spolupracovali s 3D designérem na vytvoření „budoucího člověka“ zodpovědného za všechny problémy, které by dlouhodobé používání technologie mohlo způsobit.

Konkrétně se inspirovali novým průzkumem, který zjistil, že průměrný Američan používá internet sedm hodin denně. S ohledem na to vzal tým v úvahu širokou škálu vědeckých studií a odborných názorů, aby prozkoumal fyzické a duševní změny, které pocházejí z neustálého vystavení chytrým telefonům, notebookům a televizi. Výsledky byly děsivé.

Lidé jsou zakřiveni zpět

Výzkumný projekt zadaný TollFreeForwarding.com vedl k vývoji 3D modelu nazvaného „Mindy“. Vědci předpovídají, že práce na stole a zvedání krku kvůli pohledu na chytré telefony způsobí, že se lidé v budoucnu budou ohýbat. V současné době mnoho lidí neustále upravuje své pozice, aby se podívali dolů na své telefony nebo aby se podívali na obrazovky svého stolu. Studie ukazují, že to zatěžuje části těla které ovlivňují pozici.

„Strávit hodiny koukáním do telefonu namáhá váš krk a narušuje rovnováhu vaší páteře. Vaše krční svaly proto musí vynaložit zvláštní úsilí, aby podepřely hlavu. Sedět hodiny u počítače v kanceláři, Caleb Buck, odborník na zdraví a wellness ve společnosti Maple Holistics, říká: Kaskádování také znamená, že váš trup je tažen před vaše boky, místo aby byl naskládán rovně a zarovnaný. Prohlášení od TollFreeForwarding.

Textové problémy s drápy a lokty

Jednou z nejpozoruhodnějších změn je vývoj „textového drápu“, nového termínu, který popisuje, jak ruka začíná získávat tvar trvalého drápu. Vždy noste smartphone.

Lidé se v budoucnu mohou také vyvinout tak, že budou mít 90 stupňový loket díky Nadměrné používání mobilních telefonů volat. Tento stav způsobí, že loket bude trvale ohnutý v úhlu 90 stupňů.

„Způsob, jakým držíme naše telefony, může způsobit napětí v některých kontaktních bodech – způsobit ‚textovou tlapku‘ a ‚90stupňový loket‘, také známý jako syndrom kubitálního tunelu,“ říká Dr. Nikola Djordjevic z Med Alert Help.

Tento syndrom je způsoben kompresí nebo vytažením loketního nervu, který zabíhá do drážky na vnitřní straně lokte. To způsobuje necitlivost nebo brnění v prsteníčku a malících, bolest předloktí a slabost v rukou – což má za následek prodlouženou flexi lokte.“

Vyvine se u lidí druhé víčko?

Zajímavé je, že model Mindy předpovídá, že lidé nakonec vyvinou jedinečný model Obrana proti příliš velkému množství modrého světla Z digitálních zařízení – druhé víčko.

Předchozí studie zjistily, že může dojít k vystavení modrému světlu narušuje spánkové vzorceTo vede k nespavosti a dalším zdravotním problémům. Nadměrný čas strávený na obrazovce může také vést k bolestem hlavy, únavě očí a Dokonce i dvojité vidění Zejména mezi dětmi.

„Lidé si mohou vyvinout větší vnitřní víčko, aby se zabránilo vystavení nadměrnému světlu, nebo čočka oka může být evoluční tak, že blokuje příchozí modré světlo, ale ne jiná světla s vysokou vlnovou délkou, jako je zelená, žlutá nebo červená,“ říká Cason. Ratnayake. University of Toledo.

Technologie krku a menší mysli

Nakonec Mindy odhaluje, že lidé budou v budoucnu pravděpodobně trpět vážným případem „technického krku“, kdy svaly rostou, aby omezily škody způsobené špatným držením těla. Kromě toho je lebka Mindy tlustší, aby pomohla chránit lidské tělo před škodlivými radiofrekvenčními vlnami. Údajně pochází z chytrých telefonů.

Studie ukazují, že může dojít k sedavému životnímu stylu Snížit kapacitu lidského mozku. S ohledem na to má Mindy také mozek, který je menší než mozek dnešních lidí. Kromě toho by to vše mohlo podle vědců vést k tomu, že lidé v budoucnu budou náchylnější k duševním stavům, jako je úzkost a deprese.

„Technologie nám toho dává tolik. Pohodlí, konektivita, zábava a další – ale existuje kompromis. Nadměrné vystavování se technologiím může někdy poškodit naše zdraví a Mindy je naší vizuální reprezentací rostoucího počtu vědeckých výzkumů,“ říká Jason O ‚Brien, COO společnosti TollFreeForwarding.com.

„Zatímco výhody technologie pro jednotlivce a podniky jsou příliš velké na to, aby je bylo možné ignorovat, je užitečné vyhodnotit jejich používání, abyste zajistili, že vaše zdraví nebude dlouhodobě poškozeno.“