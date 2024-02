Zvláštní volby ve Spojeném království: Dvojitá rána pro Sunaka, když labouristé přehodili dvě křesla konzervativců

LONDÝN (AP) – Britové jsou v obležení Premiér Rishi Sunak V pátek vyzval voliče a svou ustaranou stranu, aby se ho drželi poté, co dva anglické regiony zvolily zákonodárce opoziční strany do křesel, která léta drželi Sunakovi konzervativci.

Výsledky se zhorší Obavy mezi konzervativci Po 14 letech u moci směřuje strana k porážce, když se za necelý rok konají celostátní volby. Konzervativní strana trvale zaostává v celostátních průzkumech veřejného mínění o 10 až 20 bodů za středolevou labouristickou stranou.

Výsledky oznámené v pátek ukázaly, že labouristický kandidát Damian Egan získal křeslo v Dolní sněmovně za Kingswood v jihozápadní Anglii, zatímco Labour's General Kitchen získal křeslo Wellingborough ve středu země. Konzervativci vyhráli s velkým náskokem v posledních celostátních volbách v roce 2019, ale ve čtvrtečních mimořádných volbách zaznamenali kolaps podpory.

Britská Reformní strana – dříve známá jako Strana brexitu – se umístila na třetím místě, takže konzervativci čelili tlaku zprava i zleva.

Kandidát labouristů Damian Egan přednese projev poté, co byl vyhlášen poslancem za Kingswood, poté, co byl vyhlášen vítězem doplňovacích voleb v Kingswoodu, v Thornbury Leisure Centre, Gloucestershire, pátek 16. února 2024. (Ben Birchall // PA přes AP)

Předseda labouristů Keir Starmer řekl, že výsledky „ukazují, že lidé chtějí změnu“.

Sunak však voliče vyzval, aby „se drželi našeho plánu, protože začíná přinášet změnu, kterou země chce a potřebuje“.

„Samozřejmě jsme toho za posledních pár let jako země prožili hodně, ale opravdu věřím, že na začátku tohoto roku ukazujeme správný směr,“ řekl novinářům.

V roce 2024 půjde k volbám více než 50 zemí

Ve čtvrtek byla zvolena, aby nahradila jednoho poslance, který rezignoval na protest proti zvolení Sunaka – Nedostatek oddanosti zelené energiiDalší byl vyhozen kvůli obvinění ze šikany a sexuálního zneužívání.

Konzervativci nyní od posledních všeobecných voleb prohráli 10 doplňovacích voleb, což je více než kterákoli administrativa od 60. let. To zahrnuje šest porážek – a jedno vítězství – od doby, kdy Sunak nastoupil do úřadu v říjnu 2022. Nahradí Liz Trussovou, která otřásla ekonomikou… Plán na nefinancované snížení daní Ve funkci vydržel pouhých sedm týdnů.

Sunak, pátý vůdce Konzervativní strany od roku 2016, obnovil určitou míru stability, ale nepodařilo se mu oživit popularitu vládnoucí strany.

Konzervativci jsou u moci na národní úrovni od roku 2010, což jsou roky, které byly svědky úsporných opatření v důsledku globální bankovní krize, rozdělujícího rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii, globální pandemie a evropské války, která způsobila nejhorší životní náklady. krize za desítky let.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že konzervativci ztrácejí podporu po celé zemi, od bohatých jižních voličů, které Brexit odradil, až po dělnické severní voliče, kteří ve volbách v roce 2019, kdy byl tehdy premiérem, přešli od labouristů. Boris Johnson Slíbil, že rozšíří blahobyt do dlouho zanedbávaných oblastí.

Tyto sliby se z velké části nenaplnily a ekonomický růst Británie se téměř zastavil Sklouzání do stagnace Konec roku 2023 poprvé od vypuknutí pandemie koronaviru. To omezuje možnosti vlády apelovat na voliče prostřednictvím snížení daní před volbami.

Egan, vítězný kandidát na Kingswood, řekl: „14 let konzervativní vlády vysálo z naší země naději s pocitem, že bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, nemůžete se pohnout vpřed.“

„Nemusí to tak být – vy to víte, já to vím, všichni to víme,“ řekl.

Předseda Konzervativní strany Richard Holden popsal výsledky jako „hluboce zklamané“, ačkoli strana uvedla, že nízká volební účast – méně než 40 % oprávněných voličů odevzdalo svůj hlas – byla známkou nedostatku nadšení britských voličů pro labouristy.

Ale John Curtis, průzkumník z University of Strathclyde, řekl, že výsledky potvrdily, že konzervativci čelili „velmi velkému volebnímu problému“.

„Konzervativci budou muset překonat historický rekord, aby se vrátili tam, kde jsou,“ řekl BBC.

Sunak musí letos vyhlásit volby, i když přesné datum je na něm.

Konzervativní ztráty mohou Sunaka povzbudit Mnoho konkurentů V Rozdělená strana, kteří se již umisťují do boje o vedení, který bude pravděpodobně následovat po volební porážce. Někteří dokonce chtějí Sunaka sesadit dříve a nahradit ho zastánce tvrdé linie, který by mohl získat zpět voliče od Reformní strany, která chce omezit imigraci, snížit daně a zrušit opatření v oblasti zelené energie.

„Abychom získali zpět voliče, musíme přejít ke konzervativnější politice v oblasti daní a výdajů, imigrace, čisté nuly, reformy veřejného sektoru a dalších,“ napsal David Frost, bývalý konzervativní ministr pro brexit, na X. „Je to příliš pozdě.“ Ale ještě není pozdě – ještě -.“

Kromě toho, že se Sunak potýká s ochabující ekonomikou, snaží se překonat zákaz, který mu uložil Nejvyšší soud Spojeného království. Podpisová migrační politikaJde o plán poslat žadatele o azyl přijíždějící do Británie přes Lamanšský průliv na jednosměrný let do Rwandy. Plán byl oznámen téměř před dvěma lety, ale kvůli politické a právní opozici nevzlétly žádné lety.

Jedinou útěchou Sunaka je, že labouristická strana je také ve zmatku. Minulý týden strana přehodila výhybku Zelený investiční závazekKonzervativci prý nechali ekonomiku příliš slabou na to, aby dostála svému závazku.

Starmer se také snaží potlačit obvinění z antisemitismu uvnitř strany. Párty tohoto týdne Od svého kandidáta se distancovala Další mimořádné volby se konaly poté, co noviny zveřejnily prohlášení, která učinil během setkání místní strany, ve kterých tvrdil, že Izrael dovolil útok Hamasu ze 7. října jako záminku. Napadnout Gazu.

Kritici tvrdí, že je to důkaz, že labouristé neodstranili kořen problému Antisemitismus, který se zhoršil Za bývalého vůdce Jeremyho Corbyna, oddaného zastánce Palestinců a kritika Izraele. Není jasné, zda kontroverze poškodila labouristy v průzkumech veřejného mínění.