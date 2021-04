Hongkongský soud odsoudil za protest v roce 2019 Jimmy Lai, Martina Lee a další prodemokratické aktivisty

Mezi další obžalované patří „otec demokracie v Hongkongu“ Martin Lee a dva zastaralé prodemokratické osobnosti Albert Hu a Lee Cheuk-yan. Byli obviněni z organizování a účasti na pokojné demonstraci na ostrově Hong Kong dne 18. srpna 2019, kterou policie zakázala. Z devíti obžalovaných všichni obžalovaní, kromě bývalých zákonodárců nebo Nok Hin a Leung Yuchung, vinu prohlásili.

Ve čtvrtek soudce Amanda Woodcock obvinil obžalované a dodal, že budou odsouzeni k jinému datu. Obvinění vedou k maximálnímu trestu odnětí svobody na pět let.

Řekla soudu: „Obžaloba je schopna bez rozumných pochyb dokázat, že všichni obžalovaní zorganizovali to, co se rovnalo neoprávněnému shromáždění dne 18. srpna 2019.“

Rozhodnutí přišlo na základě 20denního soudu v únoru a březnu, jednoho z mnoha, který vyplynul z téměř rok trvajících nepokojů, které otřásly městem v roce 2019.

V příslušný den Stovky tisíc demonstrantů pochodovaly z Victoria Park do Central Uprostřed probíhajících prodemokratických demonstrací požadovali větší vládní odpovědnost a nezávislé vyšetřování policejní brutality. Organizátoři tvrdili, že protestů se zúčastnilo až 1,7 milionu lidí, ačkoli CNN není schopna nezávisle ověřit odhad.

pro všechny Vlastník prodemokratických novin „Apple Daily“ a významný kritik Pekingu Byl několik měsíců ve vazbě a čelí řadě obvinění souvisejících s rokem 2019 a podle zákona o národní bezpečnosti, který Peking na město uvalil loni.

Audrey Io, právnice zastupující Lay, u soudu tvrdila, že policii by neměla být dána pravomoc zakazovat pokojné protesty, protože by to porušilo ústavní ochranu svobody shromažďování. Rovněž tvrdil, že obžalovaní vyhnali protestující z Victoria Parku kvůli přetížení.

Soudce však uvedl, že hongkongský nejvyšší soud již dříve potvrdil zákonnost policejního zákazu protestů za účelem ochrany veřejného zájmu, a uvedl, že neexistují „žádné dobré a prokazatelné důvody“, které by naznačovaly, že obžalovaní pouze rozptýlí dav.

Dodala: „Rozhodnutí soudu zůstává výhradní pravomocí ministerstva spravedlnosti.“ Neexistovaly žádné důvody ospravedlňující zásah do tohoto rozhodnutí. “

Před jednáním soudu předvolební prodemokratický aktivista Lee Cheok Yan poděkoval obyvatelům Hongkongu za jejich podporu a vyzval je, aby pokračovali v boji za demokracii.

“Budeme pokračovat v našem pochodu bez ohledu na to, co bude v budoucnosti. Věříme v obyvatele Hongkongu. Vítězství je naše vítězství, pokud obyvatelé Hongkongu vytrvají,” řekl.

Další obviněný „Longyear“ Leung Kwok v soudní síni opakovaně skandoval „Mírový protest není zločin“, což byla hymna, která zazněla také venku, kde se shromáždili její příznivci. Soud otevřel několik dalších oblastí jako rozšíření soudu, aby vyhověl davu.

Před vynesením verdiktu příznivci skandovali protestní hesla před budovou soudu.