Screenshoty: Sizzling Ducks, Swinging Canucks

Isaiah J. Downing-USA Today Sports

Je opět čas na Screen Shots, pravidelnou týdenní rubriku, která rozděluje tři nebo čtyři post hokejové položky na malé kousky. Tento týden se podíváme na nečekaný úspěch jednoho z týmů; Další spirála dolů. předvídat selhání třetího týmu; A malátnost čtvrtého týmu.

Nečekaný kachní tunel

Anaheim Ducks porazili Seattle ve čtvrtek večer celkem 7-4, prodloužili svou vítěznou sérii na šest zápasů a zvýšili svůj celkový rekord v posledních 10 zápasech na 6-1-3. Ducks jsou druzí v Pacifické divizi s 19 body v 15 zápasech (Edmonton vede s 20 body ve 12 GP), což je součet, který téměř žádní analytici nezaznamenali brzy v plánu.

Duck křídelník Troy Terry vedl cestu k nejlepším střelcům Anaheimu, když vstřelil 11 gólů ve 14 GP, stejně jako 19 bodů v tomto rozpětí. To je již více, než Terry dosáhl v roce 2021, kdy dosáhl svého nejlepšího skóre v kariéře v počtu gólů (sedm) a bodů (20) v GP 48. K bodové bilanci se vrací Terryho spoluhráč a kapitán Ryan Getslav, který si v 15 zápasech připsal 14 asistencí a 15 bodů. Getzlaf měl v minulé sezóně 48 GP 12 asistencí a pouze 17 bodů, takže tento návrat ke slávě přichází v pravý čas pro stranu Ducks, která se stále potýká s problémy s hloubkou a pokřivenými útoky.

Anaheim zahajuje tento týden třízápasový domácí zápas se zápasy proti Vancouver Canucks, Washington Capitals a Carolina Hurricanes. Poslední dva jmenovaní jsou v této sezóně jedni z nejlepších v lize a Vancouver je schopen předvést dobrý boj (a ještě o něco více), takže pro Ducks bude těžké prodloužit svou vítěznou sérii. Ale tento druh neočekávaného začátku jim dává pevný polštář, který absorbuje jakékoli uklouznutí nebo kousnutí. Konečně hlavní trenér Dallas Aikins produkuje světlo na konci tunelu a jeho hráči kupují jeho herní plán ve velkém stylu.

Dolní Vancouver Vortex

Poté, co byli ve čtvrtek pokořeni Coloradem 7-1, Canucks řeší stav 5-7-2, včetně stavu 2-5-1 v posledních osmi zápasech. Vancouver v této sezóně vyhrál dva nebo více zápasů za sebou pouze jednou, a i tehdy to byla velmi skromná série dvou vítězných zápasů. Pět výher Canucks jim zajistilo pouze jedno vítězství nad rozšířením Seattle Kraken do Pacifické divize a pouze Seattle jim umožnil vstřelit více gólů proti Vancouveru (51) než Vancouveru (43).

Center JT Miller vede všechny sběrače bodů Canucks s 16 v GP 14, ale s náležitou úctou k Millerovi by neměl být nejlepším sběračem bodů v týmu – alespoň ne v týmu, který také platí spoustu peněz. útočníkům Eliáše. Peterson (šest asistencí a devět bodů v 14 GP), Brock Bowser (čtyři góly a osm bodů v 11 GP) a Bo Horvat (5 gólů a 10 bodů ve 14 GP). Nepomáhá ani to, že primární strážce Thatcher Demko má počet chodců (průměr 2,96 gólu, 0,907 procenta úspor) a že jejich obranné týmy nedokážou generovat dostatečný útok (daleko od hvězdného D-mana Quinna Hughese , Vancouver. Pět dalších obránců kombinovalo jeden gól a sedm asistencí), aby uvolnili tlak na útočníky.

Celkově vzato Canucks nic moc nedělají správně. A se zápasy proti Anaheimu, Coloradu a Winnipegu je Vancouver na pokraji ještě dalších neúspěchů. Pokud se nezlepší a budou spěchat, budou Canucks čelit velkým rozhodnutím o budoucnosti GM Jima Benninga a hlavního trenéra Travise Greena. Pokud to zní jako vyrážka, pamatujte, že Canucks hráli zhruba 20 procent své základní části a výsledky nebyly povzbudivé. Možná brzy nastane čas, aby Vancouver přiznal, že tento mix hráčů není ideální, a vlastnictví týmu by se mělo obrátit na poradce Daniela a Henrika Seidena, aby zvolili jinou soutěžní cestu.

Vážení senátoři,

Ottawa Senators zahájili sezónu 2-1-0 a od té doby je tu hrozná mizérie: v posledních 10 zápasech skórovali 1-8-1 a propadli se na konec Atlantické divize, dva body za tím. Montreal Canadiens (ačkoli The Suns mají dva zápasy odložené) na sedmém místě v Atlantiku, osm bodů za Tampou Bay (která má zápas ve hře). Poslední kotviště v Atlantiku.

Čtyři z dalších pěti zápasů Ottawy odehrají doma, ale v tomto úseku se musí utkat s Penguins z Pittsburghu, Calgary Flames, New Jersey Devils, Nashville Predators a New York Rangers. Je naprosto rozumné, že by prohráli všech pět těchto zápasů, když sledovali relativně smutné pytle v Buffalu, Detroitu a Montrealu, které mezi ně umístily více bodů do žebříčku. Začátek roku v kanadské metropoli panoval optimismus, ale jak vidíme, realita vykresluje pro nejbližší budoucnost senátorů chmurný obraz.

Místo Boston

Nejsme zvyklí vidět Boston Bruins běžet během základní části, ale to se rozhodně stalo během jejich prvních 11 zápasů sezóny 2021-22. Bruins prohráli dva z posledních tří zápasů a jejich průměrné skóre 6-5-0 je staví do remízy s Buffalem na pátém místě v Atlantiku.

Nedostatek hlavního brankáře Tuukky Raska (a) v dobrém zdravotním stavu; a (b) opětovné podepsání je faktorem přispívajícím k současným problémům Bostonu. Stejně jako odchod českého hráče Davida Krijce, stejně jako nepřispění prvního ročníku Bruina Nicka Foligna. Když uvidíte všechny oblasti, ve kterých se Bruins potýkali, můžete očekávat, že pravý obrat osudu přinese působivé výkony nejen jednoho regionu nebo hráče.

Podle CapFri Friendly.com má Boston na krycí ploše zhruba 2,69 milionu dolarů, ale mezi znovupodepsáním Raska a přidáním hloubky na okraj seznamu možná budou muset Bruins využít veškerý svůj krycí prostor, aby udrželi krok s Tampa Bay Lightning. , Toronto Maple Leafs a Florida Panthers a Detroit Red Wings v posezónním závodě.