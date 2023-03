Bílý dům říká, že „nevíme“, co zřejmě otrávilo íránské školačky

Bílý dům ve čtvrtek uvedl, že Bidenova administrativa nezná příčinu zjevné otravy školaček v Íránu, a vyzval íránskou vládu, aby provedla důkladné a transparentní vyšetřování.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby řekl: „Jsou to hluboce znepokojivé zprávy z Íránu. To je – co, jaká by mohla být otrava mladých dívek, které právě chodí do školy.“ „Pravdou je, že teď nevíme, co je příčinou těchto nemocí. Vidíme zprávy, které íránská vláda vyšetřuje, a toto je správný postup.“

„Chceme, aby tato vyšetřování byla komplexní a úplná, a chceme, aby byla transparentní. Malé dívky, které chodí do školy, by se měly starat pouze o učení. Neměly by se bát o svou fyzickou bezpečnost, ale my toho ‚nevíme dost‘ právě teď.“

John Kirby, koordinátor Národní bezpečnostní rady pro strategickou komunikaci, hovoří během denního briefingu v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu, DC, 2. března 2023. Andrew Caballero Reynolds/AFP prostřednictvím Getty Images

Kirby neřekl, zda by USA uvažovaly o uvalení sankcí v reakci na jakoukoli úmyslnou otravu. Neřekl ani to, zda budou Spojené státy brát íránské vyšetřování vážně.

„Nejdřív se podívejme, jaké jsou výsledky, než uděláme nějaký rychlý úsudek,“ řekl. „Potřebujeme to vědět, svět to potřebuje vědět, určitě by to měly vědět rodiny těchto malých dívek.“

Během posledních tří měsíců se zdá, že stovky mladých dívek navštěvujících různé školy v Íránu překonaly to, co se považuje za škodlivé výpary pronikající do jejich tříd, a některé skončily na nemocničních lůžkách, uvedla státní média a Associated Press.

Představitelé íránské teokracie původně incidenty odmítli, ale nyní je popisují jako úmyslné útoky zahrnující přibližně 30 škol identifikovaných ve zprávách místních médií, přičemž někteří spekulují, že jejich cílem může být pokus o uzavření škol pro dívky v zemi s více než 80 miliony lidí. Podle sdělovacích prostředků.

V neděli íránská státní tisková agentura IRNA zveřejnila několik zpráv, které zahrnovaly představitele přiznávající rozsah krize.

„Po několika případech otrav studentů ve školách v Qomu se ukázalo, že někteří lidé chtějí zavřít všechny školy, zejména dívčí,“ citovala agentura Islámské republiky Yunuse Panahiho, náměstka ministra zdravotnictví.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Pedram Pacain řekl, že otrava nepochází z viru nebo mikroba, ale neuvedl žádné podrobnosti.

Alireza Manadi, člen národního parlamentu a člen výboru pro vzdělávání, označil otravy za „úmyslné“.

Podle tiskové agentury Islámské republiky Írán řekl: „Přítomnost Satanovy vůle bránit dívkám ve vzdělání je vážným nebezpečím a je považována za velmi špatnou zprávu.“ „Musíme se pokusit najít kořeny“ toho.