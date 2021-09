Průkopníci Electronica Underworld se připojují k týmu

Festival Metronome Praha 2022 potvrdil další masivní počin.

Underworld, jednu z nejvlivnějších elektronických skupin na světě, doplní již dříve oznámený Nick Cave a The Bad Seeds, indie popové duo Oh Wonder a americký písničkář Beck.

Underworld je jednou z nejdůležitějších skupin elektroniky na světě a je průkopníkem progresivního žánru. Ačkoli skupina dosáhla uznání v 90. letech, její základy sahají do předchozího desetiletí.

Karl Hyde a Rick Smith jsou v srdci skupiny od jejího vzniku, doprovázeni více než tuctem spolupracovníků, včetně DJ Darrena Emersona.

Velký zlom v podsvětí přišel s kultovním soundtrackem k filmu Trainspotting Když dvě z jejích písní, Underworld Dark & ​​Long (Dark Train) a ospalý chlapec Populární byly hymny 90. let a elektronická hudba obecně.

Underworld je také jednou z mála mezinárodních skupin s mnohamilionovými tržbami, které nikdy neztratily chuť rozvíjet svůj zvuk, experimentovat a spolupracovat s dalšími hudebníky často velmi odlišných žánrů, jako je například jednoduchá improvizační skupina The Necks nebo rocková hvězda Iggy Pop .

Kromě desítek jejích alb vydala Underworld také několik živých nahrávek, přispěla k filmovým soundtrackům a skládala hudbu pro populární videohry.

Pražský metronom Kvůli pandemii koronaviru byla nucena si v roce 2021 dát pauzu. Navzdory omezením se organizátorům podařilo uspořádat třídenní zahřívání metronomu, jakousi přípravu na příští rok.

Malebná Křižíkova fontána na pražském výstavišti hostila skupiny jako Morcheeba, elektroničtí tvůrci Hosh a Bec a celý večerní blok je věnován připomenutí nejslavnějšího českého rockového zpěváka Ivana Krále s místními hvězdami jako David Koller, Linka Dusilova, Miki Oberka a Jerry Suchić, kteří mluví.