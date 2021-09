Pomoc Maďarům mít všechny děti, které chtějí

bahno

Výzva je jasná. V roce 1981 dosáhla populace Maďarska vrcholu 10,7 milionu. Na začátku letošního roku to bylo odhadováno na 9,73 milionu. Každý rok po dobu 40 let zemře více Maďarů, než se narodilo.

Podle maďarského ústředního statistického úřadu ztratilo Maďarsko během tohoto 40letého období bez zohlednění imigrace 1,27 milionu lidí. Ale současně statisíce emigrovaly a emigrovaly stejně a většina z nich byli etničtí Maďaři ze sousedních zemí.

Maďarsko mělo letos provést sčítání lidu, ale globální pandemie vedla k jeho odložení na příští rok a samozřejmě k mnohem vyšší než obvyklé úmrtnosti. Na začátku roku 2021 bylo tedy maďarské obyvatelstvo zhruba o 39 600 méně než na začátku roku 2020. I když toto číslo každoročně kolísá, nikdy není kladné.

Číslo, které se v posledním desetiletí dramaticky změnilo, je maďarská celková míra plodnosti (TFI). To měří počet dětí, které průměrná žena v zemi má. V roce 2011 to bylo 1,23, nejnižší v Evropské unii. Dnes je to 1,55, což je nárůst o 26 procent. Maďarsko aktuálně zaujímá 15. místo, pokud jde o plodnost, ve 27členné Evropské unii.

Podle Novaka existuje přímá souvislost mezi mírou plodnosti a tím, jak vláda investuje do politik přátelských k rodině zaměřených na zvýšení porodnosti. Poznamenala, že TFI v Maďarsku bylo na nejnižší úrovni, když bylo 3,5 procenta HDP věnováno rodinným politikám, 1,49, když byly výdaje zvýšeny na 4,5 procenta, a dosáhlo 1,55 s 4,7 procenta vynaloženého HDP.

V rozpočtu na rok 2021 bude na podporu rodiny alokováno 7,52 miliardy eur, neboli 5,2 procenta HDP, což je podle Novaka dvakrát a půlkrát více než v roce 2010.

Orbán řekl, že chce, aby míra plodnosti dosáhla 2,1 do roku 2030. To je počet, který si může populace sama nahradit, ale je to vysoký řád – žádná evropská země se tomu nepřibližuje. Novak však zdůrazňuje: „naším cílem není honit se za čísly“, ale pomoci Maďarům mít tolik dětí, kolik chtějí.

Při tak masivním nárůstu plodnosti by se dal očekávat podobný nárůst počtu narozených dětí. V roce 2020 došlo k 92 233 porodům, což je nárůst o 3,4 procenta oproti roku 2019. Takže s miliardami forintů nalitými do daňových úlev a státních půjček pro rodiny s dětmi to dokazuje Orbánovo pevné přesvědčení, že socioložka Dorotea Sicra říká v Centru sociálních věd v r. Budapešti, že čím více peněz utratíte za skupiny, které chtějí mít děti, tím více dětí?

Odpověď není jasná. Za prvé, počet každoročně narozených dětí se od roku 2010 tvrdohlavě pohybuje kolem hranice 90 000. I přes velmi malé roční rozdíly je pravdou, že porodnost zůstala stejná.

Za druhé, pokud porovnáte míru plodnosti Maďarska s Českem, Slovenskem a Polskem, můžete vidět, že trendy těchto zemí se v posledních třech desetiletích vydaly velmi podobnou cestou jako Maďarsko.

V posledních letech pouze Maďarsko a v menší míře Polsko zasáhlo značně na podporu plození. V roce 2011 činila česká plodnost 1,43, zatímco nyní je 1,71, což představuje nárůst o 20,3 procenta. Na Slovensku dosáhla míra plodnosti nejnižší úrovně 1,34 v roce 2012 po finanční krizi v roce 2008. Do roku 2019 opět vyskočila na 1,57, což představuje nárůst o 17,2 procenta. Polsko dno křivky v roce 2013 dosáhlo 1,29 a do roku 2019 to bylo o 11,6 procenta na 1,44.

Znamená to tedy, že maďarská vláda plýtvá penězi ve snaze povzbudit rodiny, aby měly děti?

Ne nutně, protože údaj o míře plodnosti skrývá fakt, že počet žen v plodném věku se každým rokem zmenšuje. Vládní politika týkající se rodiny jako taková může skutečně pomoci, ne -li při zvyšování populace, pak přinejmenším při zpomalování jejího úpadku. Attila Mellig, sociolog z Corvinus University, říká, že věří, že vládní politika situaci „určitě“ stabilizovala.

Novak jde dále a říká: „Nebýt prorodinné politiky, počet dětí narozených od roku 2010 by byl o 115 000 méně.“

Dalo by se však snížení počtu obyvatel Maďarska spíše než jen zpomalit?

Ve zprávě Maďarského institutu pro demografický výzkum z roku 2018 Zsolt Speder a Balazs Kapitany napsali, že jak ženy narozené po přelomu tisíciletí dospívají, počet „schopných otěhotnět bude i nadále klesat, až budeme muset počítat jako pokles počtu porodů – i vzhledem k možnému zvýšení touhy mít děti. Pokud se růst plodnosti zastaví (nebo dokonce poklesne), může to v budoucnu vést k významnému snížení počtu narozených. “

Cesila Obadovich ve stejné zprávě poznamenala, že i kdyby míra plodnosti dosáhla 2,1 do roku 2031, populace by rezident Pokles a pouze v roce 2057 se počet obyvatel Maďarska ustálí na 8,57 milionu.

Pokud má méně žen více dětí, kdo vlastně jsou? Podle Chakry způsob, jakým jsou vládní rodinné politiky strukturovány, znamená, že není zaměřen pouze na zvýšení počtu narozených dětí, ale je „specificky cílený“. To znamená, že úměrně pomáhají bohatším Maďarům mnohem více než těm nejchudším. Výsledkem podle ní je, že tato politika vede k tomu, že „ženy ze střední a vyšší střední třídy mají více dětí“, zatímco „zároveň je opravdu tragické, že v různých romských osadách je těhotenství dospívajících opět rostoucí.”

Neexistuje rasové rozdělení narození, které by ukazovalo, zda se podíl chudých romských dětí zvyšuje, ale výzkumy ukazují, že míra plodnosti maďarských Romů by mohla být téměř dvojnásobkem celostátního průměru.