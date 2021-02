Češi pro zachování omezení znovu vyhlásili stav nouze

I přes obtížnou situaci někteří právníci a politici, včetně předsedy Senátu Miloše Westersella, tvrdí, že krok vlády porušuje ústavu země. Vláda to popírá a tvrdí, že její právní poradci takové řešení podporují.

Premiér André Babis řekl: „Jsem opravdu rád, že zvítězil zdravý rozum.“

Současný stav nouze měl skončit v neděli. Vláda může použít jiné právní možnosti k opětovnému zavedení některých, ale ne všech, omezení koronaviru.

Bez nouzového stavu by se v pondělí mohly znovu otevřít bary, restaurace a kavárny, servisní společnosti by mohly pokračovat, noční zákaz vycházení by skončil a byl by zrušen zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech.

„Nemůžeme si dovolit, aby se to stalo,“ řekl Babis.

Vláda varovala, že omezení jsou nezbytná, aby se zabránilo zhoršení epidemie v zemi a kolapsu zdravotního systému. Nedělní krok přichází na žádost vedoucích všech 14 českých krajů, kteří tvrdí, že nemají dostatek pravomocí k boji proti epidemii.

„Rád bych poděkoval guvernérům, kteří chápou, že je pro nás nesmírně důležité udělat maximum pro ochranu životů našich občanů,“ řekl Babiš.

Vládci požadovali také změny v přístupu vlády k pandemii, včetně hromadného testování zaměstnanců se státním financováním, postupného březnového návratu dětí do školy a nové legislativy, která by definovala odpovědnost státu v boji proti epidemii.

Babiš také uvedl, že jeho vláda se v úterý setká s opozicí, aby projednala další kroky. Sněmovna reprezentantů má stále právo vládní krok odmítnout.

V neděli zavedlo Německo přísné kontroly na svých hranicích s Českou republikou a rakouskou provincií Tyrolsko ve snaze zastavit šíření nakažlivějších koronavirů.

