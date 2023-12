[Watch] Český influencer shodí z vrtulníku milion dolarů

Nové Dillí: U českého Lesa doslova pršely peníze a televizní moderátor a influencer Kamil Bartoszek potěšil lidi poté, co z vrtulníku shodil milion dolarů. Bartoszek, známý pod přezdívkou Kazma, se původně rozhodl nabídnout obrovskou sumu peněz pouze jednomu vítězi soutěže. Účastníci byli požádáni, aby dekódovali kód obsažený v Kazmově filmu „Onemanshow: The Movie“, aby našli peníze. Hádanku se ale nikomu nepodařilo vyřešit.

Influencer pak přišel se záložním plánem a rozhodl se rozdělit peníze mezi všechny soutěžící, kteří se přihlásili. V neděli v 6:00 jim poslal e-mail se záhadnými informacemi o tom, kam dá peníze. V souladu se svým slibem dorazil na určené místo a ve stanovený čas vrtulníkem.

Kazma video sdílel na svém oficiálním instagramovém účtu a napsal k němu: „První déšť za skutečné peníze na světě! Vrtulník shodil v České republice milion dolarů a nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.“

„Za pár dní nad Českou republikou poletí nákladní vrtulník. Pod sebou bude mít kontejner s milionem dolarových bankovek. Tento kontejner má dole obří dveře. A v mžiku dveře tohoto kontejneru se otevře někde nad ČR Kdy a kde se tak stane To ví jen ten, kdo si kartu aktivoval pár hodin před plánovaným časem.

Zatímco peníze pršely z nebe, tisíce lidí shromážděných na náměstí posbíraly všechny bankovky za necelou hodinu do igelitových pytlů. Na videu zveřejněném na internetu je vidět, jak lidé běží s taškami na poli a snaží se nasbírat co nejvíce jednodolarových bankovek. Někteří si přinesli i deštníky, aby co nejsnazším způsobem získali co nejvíce peněz.

Jednodolarové bankovky si podle Kazmy vyzvedlo asi 4000 lidí.

Za zmínku stojí, že každá bankovka měla nalepený QR kód s odkazem na online platformu, kde mohli výherci věnovat peníze charitativním organizacím.