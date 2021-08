Oblast Donkey Kong ze světa Super Nintendo World je již možná ve výstavbě

Super Nintendo World, Super Mario District v Universal Studios Japan v Osace, konečně otevřeno V březnu, po několika zpožděních, Nintendo již park rozšiřuje. jako takový Všiml si VGCVe skutečnosti příspěvky sociálních médií od návštěvníků Univerzity svatého Josefa nedávno ukázaly jeřáby, lešení a pozadí inspirované džunglí kolem světa Super Nintendo World, což naznačuje, že v komunální oblasti Donkey Kong probíhá práce.

Nintendo ani Universal nikdy neoznámily plány Donkey Konga, ale šuškalo se o tom už před mnoha lety. Prvotní uniklé koncepční obrázky ze světa Super Nintendo World zahrnovaly plány na samostatnou oblast s tématem Donkey Kong, včetně horské dráhy ve tvaru důlního vozíku. Po otevření byl Super Nintendo World inspirován pouze Mariem, ale jsou zde viditelně velké zamčené dveře (nahoře), které vypadají, že by mohly sloužit jako vstup do parku ve stylu Donkey Kong. Údaje o majetku DK byly také shromážděny z aplikace USJ, což naznačuje přidání dalších sběratelských předmětů do parku.

Donkey Kong se přirozeně hodí do aktuálního zábavního parku Super Nintendo World. Mario se poprvé objevil v originále Donkey Kong Arkádová hra a Donkey Kong se zase objevují ve hrách jako Mario Kart A různé sportovní série, které nesou téma Mario. Dodatek jako takový by neměl ovlivnit pocit, že Super Nintendo World je jeden soudržný park. Znamená to však, že park ve skutečnosti nepokrývá celý rozsah IP adresy Nintendo, s některými opomenutími jako legenda o zeldě Zvláště výrazný pocit.

Universal také plánuje otevřít oblasti Nintendo ve svých parcích v Hollywoodu, Orlandu a Singapuru, ale zatím nebylo potvrzeno, kdy bude stavba na některém z nich dokončena.