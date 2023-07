Jak Amazon naučil Alexu mluvit irsky

Tým čelil různým jazykovým výzvám anglicko-irského jazyka. Irové mají tendenci vynechávat „h“ v „th“ a vyslovují písmena jako „t“ nebo „d“, například „bath“ zní jako „bat“ nebo dokonce „špatné“. Irská angličtina je také rhotic, což znamená, že písmeno „r“ se vyslovuje příliš. To znamená, že „r“ v „party“ bude výraznější než to, co byste mohli slyšet z úst Londýňana. Alexa se musela naučit a zvládnout tyto rysy řeči.

Irská angličtina je „obtížná“, řekl pan Kotescu, který je Rumun a byl hlavním vyšetřovatelem Alexova irského týmu.

Řečové modely, které podporují Alexovy verbální dovednosti, se v posledních letech vyvinuly pokročilejší. V roce 2020 vědci z Amazonu učí Alexu Mluví plynně španělsky Od anglicky mluvící modelky.

Pan Cotescu a tým viděli dialekty jako další hranici Alexiných řečových schopností. Navrhli irskou Alexu, aby se při budování svého řečového modelu spoléhala více na umělou inteligenci než na herce. Výsledkem bylo, že irský Alexa byl trénován na relativně malé skupině – asi 24 hodin nahrávek hlasových herců, kteří recitovali 2 000 projevů v irské angličtině.

Zpočátku, když vědci z Amazonu předložili irské nahrávky stále se učící Irce Alexe, staly se podivné věci.

Někdy z odpovědi unikla písmena a slabiky. Někdy jsou „S“ přilepená k sobě. Jedno nebo dvě slova, někdy rozhodující, byla nevysvětlitelně zamumlaná a nesrozumitelná. Alespoň v jednom případě Alexin ženský hlas klesl o několik oktáv a zněl mužněji. A co hůř, mužský hlas zněl zřetelně britskě, takový ten pitomec, který by v některých irských domácnostech mohl zvedat obočí.

„Jsou to velké černé skříňky,“ řekl o modelech řeči Tenchev, bulharský a hlavní vědec projektu Amazonu. „Musíte mít spoustu zážitků, na které se můžete naladit.“