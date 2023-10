82. ročník českého festivalu přitahuje další velké publikum – hlásí The Star-Courier

Od Davida Taylora Editor Star-Courier

Bez práce no koláe aneb „Bez práce, no kolaches!“

Už 82 let je vrcholem každoroční český festival v Crosby pořádaný katolickou církví Sacred Heart a v neděli tomu nebylo jinak. Pro opozdilce to bylo srdcervoucí, protože sladké těsto plné nadýchaného těsta zmizelo téměř ihned po vypuštění.

„Jakmile jsme otevřeli, byla na ně fronta,“ smál se Jimmy Janek, předseda každoročního festivalu posledních 12 let. Janek pomáhá s finančními sbírkami pro církev a školu posledních 30 let, téměř hned poté, co se přestěhovala do Crosby.

„Začalo to v roce 1940 a věřím, že to pokračovalo každý rok kromě období pandemie. Ten rok jsme měli online slosování,“ řekl.

V prvních letech se obřad konal v areálu Sacred Heart, dokud nepřerostl místo konání.

„Měli jsme ji řadu let, ale pak v roce 1946 postavili školu a pak přistavěli nový kostelní sál, který tam ten počet lidí nezvládal, tak jsme ji přestěhovali na výstaviště,“ vzpomínal.

Většina katolických kostelů tomu říká bazar, ale Janak řekl, že Crosbyho kostel to nazývá českým festivalem, podle velké skupiny Čechů, kteří se do města přistěhovali na počátku 19. století.

„Dostáváme nekatolíky, kteří nejsou farníky, kteří přicházejí pro hudbu a jídlo,“ řekl.

Povzbuzení dostali od Českého centra Museum Houston, známého také jako České kulturní a komunitní centrum, které akci propagovalo prostřednictvím svých kontaktů na Facebooku a dalších sociálních sítích.

Zatímco dospělí draží v živé aukci, každý má něco do činění s dětskými kabinkami, skákacími domy, procházkami dortem a dalšími.

„Naše místní podniky nás podporují dary na aukci,“ řekl vděčně.

I když sbírku vedl posledních deset let, řekl, že k sestavení sbírky je potřeba trochu více plánování.

„Schůzky plánujeme každé dva týdny po čtvrtém červenci,“ řekl.

Likérové ​​licence musí být zajištěny od hasičského komisaře a dalších, než bude možné provést událost takového rozsahu.

„Musí se to oznámit, poslat státu a my komunikujeme s biskupstvím při realizaci smluv,“ řekl.

V minulých letech se festivalu účastnili i čeští tanečníci, ale mnoho z nich má své taneční dny za sebou.

Jankovy časy pojídání koláčů jsou pryč, řekl.

„Když jsem žil v Hallettsville, další české komunitě v Texasu, vyráběly je moje babičky z obou stran už od malička. Upřímně, nechci vidět další koláč,“ směje se.

Výtěžek z festivalu jde na podporu školy a kostela. Škola má nyní zapsaných více než 125 studentů, řekl.

Kdysi byly jeptišky učitelkami v šesté třídě. Ale v poslední době učí studenty laičtí učitelé.

„Doufáme, že zrekonstruujeme klášter, abychom přivítali jeptišky zpět,“ řekl.

Chcete-li se dozvědět více o katolické církvi a škole Sacred Heart, navštivte jejich webovou stránku na adrese shcrosby.org.