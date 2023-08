Nový výzkum přináší nové poznatky o jednom z nejnebezpečnějších typů rakoviny

podle



Studie MD Anderson poskytuje hlubší pochopení progrese rakoviny žaludku a zdůrazňuje potenciální terapeutický cíl.

Nedávná studie vědců z University of Texas MD Anderson Cancer Center poskytuje nový pohled na to, jak se mění mikroprostředí nádoru během rozvoje rakoviny žaludku. Nejdůležitější ze studie zveřejněné v rakovinné buňkyzahrnuje spojení mezi mnohobuněčnými komunitami a výsledky pacientů, stejně jako slibný nový cíl pro terapii.

Adenokarcinom žaludku je celosvětově jednou z nejsmrtelnějších rakovin, a to především díky své přirozené odolnosti vůči léčbě. Nicméně buněčné a molekulární procesy, které řídí přechod od časných prekancerózních stadií k tvorbě nádorů a metastázám, zůstávají do značné míry nejasné. Tato studie zdůrazňuje způsoby, kterými se různé podskupiny imunitních a stromálních buněk mění během progrese rakoviny žaludku.

Studii provedl Linghua Wang, MD, PhD, docent genomické medicíny, ve spolupráci s Jaffar Ajani, MD, profesorem gastrointestinální lékařské onkologie, a Rupingem Wangem, PhD, postdoktorandem ve Wangově laboratoři.

„Adenokarcinom žaludku vykazuje vysoký stupeň heterogenity, pokud jde o jeho fenotypy a molekulární charakteristiky, ale výzkum na něm zaostává za výzkumem jiných druhů rakoviny,“ řekl Wang. „Většina studií se zaměřila na rakovinné buňky a do značné míry přehlížela imunitní a stromální buňky v nádorovém mikroprostředí, které jsou vysoce dynamické a hrají kritickou roli ve vývoji rakoviny. Tato studie představuje největší jednotlivou buňku.“ RNA Dosud byla sekvenována skupina adenokarcinomů žaludku a přináší důležité nové poznatky o tom, jak tyto buněčné populace ovlivňují progresi onemocnění.

Získáním dat jednobuněčného sekvenování RNA (scRNA-seq) z 68 vzorků rakoviny žaludku zahrnujících různá patologická stádia – včetně prekancerózních lézí, lokálních nádorů a vzdálených metastáz – spolu se vzorky normální tkáně a periferní krve Tým charakterizoval různé imunitní a rakovinné buňky. populace stromálních buněk v nádorovém mikroprostředí a objevili využitelné cíle k modulaci nádorového mikroprostředí.

Nový přístup umožňuje výzkumníkům rozebrat komplexní nádorové mikroprostředí

Různé podskupiny imunitních a stromálních buněk vytvořily mnohobuněčná společenství nebo skupiny buněčných stavů, které sídlí v mikroprostředí nádoru jednotlivého vzorku nádoru. Výzkumný tým nazval tyto skupiny „ekotypy“ a identifikoval šest jedinečných ekotypů, z nichž každému dominovaly specifické stavy imunitních a negativních buněčných populací.

„Zatímco mnoho publikovaných jednobuněčných studií se zaměřilo na charakterizaci heterogenity v každém jednotlivém buněčném kompartmentu, naše studie použila nový přístup a koncept k integraci různých složek mikroprostředí nádoru k identifikaci vzorců prostředí a prozkoumání jejich klinického významu,“ řekl Wang. „Tento přístup by mohl být snadno aplikován na studie jiných typů rakoviny.“

Pozoruhodným zjištěním je, že dva ekotypy (EC3 a EC6) jsou spojeny s různými histologickými, genomickými a klinickými rysy primárních adenokarcinomů žaludku. Nádory klasifikované jako EC3 sestávají hlavně z podskupin imunitních buněk, zatímco nádory EC6 zahrnují převážně podskupiny stromálních buněk. Pacienti s tumory EC6 měli agresivnější onemocnění a významně kratší dobu přežití ve srovnání s pacienty s tumory EC3.

Výsledky naznačují SDC2 Jako potenciální terapeutický cíl ve stromálních buňkách

Zatímco stromální složky v mikroprostředí nádoru hrají kritickou roli při iniciaci, progresi a metastázování nádoru, strategie léčby rakoviny se dosud zřídka zaměřovaly na modulaci stromálních složek, zejména u pacientů s adenokarcinomem žaludku.

Tato studie identifikovala SDC2 jako potenciální cíl, který si zaslouží další zkoumání. Vědci zjistili SDC2 Jeho nadměrná exprese ve stromálních buňkách, a zejména ve fibroblastech spojených s rakovinou, byla spojena s agresivním onemocněním a pokročilými stádii a byla silně spojena s nepříznivými výsledky přežití. navíc SDC2 Exprese byla konzistentně zvýšená ve stromálních buňkách napříč různými jinými typy rakoviny, včetně rakoviny slinivky břišní, kolorektální rakoviny, rakoviny močového měchýře, rakoviny prsu a karcinomu ledvin z jasných buněk.

„Pacienti s adenokarcinomem žaludku jsou na každém kroku na jejich klinické cestě nenaplněni,“ řekl Al-Ajani. „Náš tým se snaží pomocí nových výslechů objevit nové léčebné cíle ke zlepšení výsledků u těchto pacientů. I když je stále mnoho otázek, které je třeba zodpovědět, cílení SDC2 ve fibroblastech spojených s rakovinou představuje potenciálně vzrušující cestu, která vyžaduje další zkoumání.

Reference: „Evoluce imunitních a negativních stavů buněk a ekotypů během vývoje adenokarcinomu žaludku“ od Ruiping Wang, Shumei Song, Jiangjiang Chen, Katsuhiro Yoshimura, Fuduan Peng, Yanshou Zhou, Yuan Li, Yibo Fan, Jiankang Jin, Minga Inyu Dai, Guangcheng Pei, Guangchun Han, Daping Hao, Yiting Li, Diyala Chatterjee, Kazuto Harada, Melissa Paul Pizzi, Ailing W. Scott, Gia Tatlungari a Linghua Wang, 6. července 2023, rakovinné buňky.

Výzkumný tým sdílel svá zjištění s širší výzkumnou komunitou online Výzkumný portál jedné buňky Vyvinutý Wang Lab.

