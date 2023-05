Florida Panthers při svém historickém postupu do finále Východní konference najdou sílu v číslech

Florida Panthers byli sekundy od jejich první cesty do finále Východní konference od roku 1996 a Matthew Tkachuk nebyl nikde vidět.

Nebyl to Alexander Barkov, ani Aaron Ekblad, ani Brandon Montour. Místo toho Radko Judas vedl Panthers v přechodu a Nick Cousins ​​​​vstřelil vítězný gól v prodloužení série, aby vyřadil Maple Leafs v pátek v Torontu.

Dvojitý obránce ve třetí lajně a útočník ve čtvrté lajně, který se stal hráčem druhé lajny, poslal Floridu do finále konference NHL. O tři dny později se bratranci stále snažili dostat zpět ke každému, koho oslovil a poblahopřál.

„Je to jeden z těch okamžiků, o kterých vyrostete a budete o nich vyprávět svým dětem,“ řekl Cousins, který v základní části odehrál v ofenzivě Panthers pouhých 11 zápasů.

Magická posezónní jízda Panthers postupuje do východního finále výhrou nad Torontem VOT

Turné, jako je to, které pořádá Florida, vyžaduje příspěvky jako Cousins. Panthers naštvali v 1. kole vítězný prezidentský pohár Bruins a poté ve 2. kole soupeře o Stanley Cup Maple Leafs a ve 3. kole budou nyní čelit dalšímu uchazeči o pohár, když ve čtvrtek otevřou východní finále proti Hurricanes v Raleigh, NY. Karolíně.

Jakýkoli hluboký průšvih v play-off Stanley Cupu vyžaduje včasné příspěvky od hráčů ze směn a vycházejících hvězd z okrajových částí soupisek, zvláště když soutěží smolař jako Florida. Cousins, který se vyšplhal do první šestky, aby hrál obránce Sama Bennetta a Tkachuka v polovině série Bostonu, byl jen nejnovější.

„Způsob, jakým jsme byli schopni hrát jako tým, byl rozdíl,“ řekl v pátek Tkachuk.

V prvním kole byl Tkachuk jednočlennou demoliční posádkou, která v sedmi zápasech vstřelila pět branek a rozdala šest asistencí. Ve druhém kole měli pouze dva Panthers průměr bodu na zápas, pouze jeden vstřelil více než dva góly a Tkachuk nikdy.

Ze 14 gólů, které Florida vstřelila Torontu, Barkoffovi, Takahawkovi, Eckbladu a Montourovi dohromady jen tři, jediní hráči, kteří vstřelili více gólů, byli bratranci a spoluhráči Sam Reinhart a Carter Verhaeghe, z nichž žádný nikdy nebyl. hvězda.

V časech rozdělování nám kola play off Heat a Fanthers připomínají, abychom spojili sílu sportu| názor

Jsou to příspěvky, které se často nedají spočítat, ale také to, co týmy a styl hry Panthers potřebují získat.

fl Má 14 různých hráčů skórujících alespoň jednou a 10 skórujících alespoň dvakrát – Oba jsou druhým největším počtem týmů ve finále konference.

„Náš tým je pro tuto chvíli postaven,“ řekl Tkachuk.

Panthers vedou všechny zbývající týmy ve stávkách a ve čtvrtém kole si vynutí více homerunů než kdokoli jiný. Proměňují obranu v útok a Florida vytváří 27,8 skórovacích příležitostí a vysoce riskantní 12,1 skórovací příležitost za 60 minut hry 5 na 5, přestože se vzdálila od přechodové hry, o kterou se opírala loni.

Pouze Hurricanes, kteří jsou často zrcadlovým obrazem Panthers, mají mezi zbývajícími týmy průměrné šance na skórování 5 na 5 a vysoce rizikové šance 5 na 5 za 60 minut v play off o Stanley Cup 2023. Oba jsou dobré útočné týmy a lepší defenziva, alespoň v této pohárové kvalifikaci.

„Není to jen defenzivně laděný tým,“ řekl pravý křídelník Anthony Duclair. „Hrajeme tvrdě a pak využíváme naši rychlost k útoku a spěchu.“

Ačkoli poslední gól ve Scotiabank Areně nebyl výsledkem rychlého skórování, Florida přesto proměnila útok v obranu a vyhrála 5. zápas.

Na jednom konci ledu se forvard Toronta Noel Accari pokusil o přihrávku středem a Judas ji zlomil před brankou. Puk naskočil na prkna, dvaatřicetiletý Čech zachytil led a začal led zvedat. Sklouzl přihrávku Cousinsovi a pak sprintoval k brance – pravděpodobně se vyhnul nájezdu, když před sítí chytil všestranné tágo Maple Leafs Callie Yarncrook – aby Cousinsovi uvolnil místo k přetahování, střelbě a skórování. .

Tkachuk byl na ledě, ale nedotkl se puku a nebyl ani v útočném pásmu, když Cousins ​​skóroval.

„Nebojí se hrát jako on,“ řekl v pátek All-Star Alexander Barkov. „Spousta jiných kluků by ho okamžitě zastřelila. Udělal dobrý pohyb a skóroval.“

Právě teď jsou čtyři floridská centra Barkov, Bennett, Anton Lundell a Eric Stahl a linie soustředěné kolem čtyř V těchto pohárových kvalifikacích skóroval několikrát.

Panthers mají v tomto play off 10 gólů, když je Bennett na ledě ve hře 5v5, sedm s Lundellem, šest s Barkovem a dokonce dva se Staalem, a pouze Staalova série – čtvrtá lajna – byla překročena.

„Každou noc to může být jedna linka převážející náklad a další noc je to další. Myslím, že s naším týmem je to pro nás výzva,“ řekl Tkachuk.