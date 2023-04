Pod zemskou kůrou byly objeveny obrovské oceány, které obsahují více vody než ty na povrchu

Připadá mi, jako by v poslední době každý den vycházely úžasné vědecké příběhy, které všechny naše mladé mysli ohromily.

Nejprve to byl objev děsivé černé díry mířící přímo na nás, pak byla nalezena obrovská díra ve Slunci a ztracený kontinent poté, co byl 375 let nezvěstný.

Nyní si lidé teprve uvědomují, že pod zemskou kůrou se skrývá obrovský oceán.

Ukázalo se, že 400 mil pod zemí je obrovská zásoba vody uložená ve skále známé jako Ringwoodite.

Vědci již dříve zjistili, že voda je uložena v hornině pláště v houbovitém stavu, který není ani kapalný, pevný ani plynný, ale místo toho je čtvrtým skupenstvím.

Vědecký papír Publikováno v roce 2014, Sucho tání v horním plášti a prezentace výsledků.

Pod povrchem je třikrát více vody než v oceánech iStock

„Ringwoodit je jako houba, která absorbuje vodu,“ řekl tehdy geofyzik Steve Jacobsen. „Na krystalové struktuře ringwooditu je něco velmi zvláštního, co mu umožňuje přitahovat vodík a zachycovat vodu.“

„Tento minerál mohl pojmout hodně vody v podmínkách hlubokého pláště,“ dodal Jacobsen, který byl součástí týmu stojícího za objevem.

Dodal: „Myslím, že konečně vidíme důkazy o celém vodním cyklu Země, což může pomoci vysvětlit obrovské množství kapalné vody na obyvatelném povrchu naší planety. Vědci po této chybějící hluboké vodě hledali desítky let.“

Vědci tehdy k nálezům došli poté, co studovali zemětřesení a zjistili, že seismografy zachycují pod povrchem Země rázové vlny.

Z toho byli schopni zjistit, že voda byla uvězněna ve skále známé jako Ringwoodite.

Pokud hornina obsahuje pouze 1 procento vody, znamená to, že v podpovrchu Země je třikrát více vody než v oceánech na povrchu.

